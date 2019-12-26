حريق في منيابوليس بأميركا يشرد 250 شخصا يوم عيد الميلاد

قال مسؤولون إن حريقا شب في مبنى سكني كبير يمثل مأوى انتقاليا للفقراء في وسط مدينة منيابوليس في ساعة مبكرة من الأربعاء فأدى إلى تشريد 250 شخصا.

ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو حالات إصابة خطيرة في الحريق.

أضاف المسؤولون أنه تم نقل ثلاثة من السكان مصابين بجروح طفيفة للمستشفى لتقييم حالاتهم بينما عولج آخرون في الموقع جراء استنشاق الدخان.

وقال جون فروتيل مدير الإطفاء في المدينة للصحفيين أمام المجمع إن الحريق شب قبل الفجر في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ثم امتدت النيران للطابق الثالث والمنطقة الأعلى من المبنى.

أضاف فروتيل أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وتوقع أن يواصل رجال الإطفاء حتى غد الخميس ليتسنى لهم إخماد الحريق.

ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو حالات إصابة خطيرة في الحريق.

أضاف المسؤولون أنه تم نقل ثلاثة من السكان مصابين بجروح طفيفة للمستشفى لتقييم حالاتهم بينما عولج آخرون في الموقع جراء استنشاق الدخان.

وقال جون فروتيل مدير الإطفاء في المدينة للصحفيين أمام المجمع إن الحريق شب قبل الفجر في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ثم امتدت النيران للطابق الثالث والمنطقة الأعلى من المبنى.

أضاف فروتيل أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وتوقع أن يواصل رجال الإطفاء حتى غد الخميس ليتسنى لهم إخماد الحريق.