الأمم المتحدة تقر تشكيل لجنة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار سيبدأ عملية صياغة معاهدة دولية جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت “الجريمة السيبرانية” رغم اعتراضات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.

وتمت الموافقة على مشروع القرار الروسي من قبل المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا، بأغلبية 79 صوتا، مقابل رفض 60 صوتا، وامتناع 33 عن التصويت.

ويُنشئ القرار لجنة خبراء تمثل جميع مناطق العالم “لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية”.

وستجتمع اللجنة في أغسطس 2020 للاتفاق على الخطوط العريضة لأنشطتها، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وأبلغت نائب المندوب الأميركي شيريث نورمان شاليه الجمعية قبل التصويت أن “هذا القرار سيقوض التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية في وقت يعد فيه التنسيق المعزز ضروريا”.

وتابعت قائلة: “لا يوجد إجماع بين الدول الأعضاء على الحاجة أو القيمة لصياغة معاهدة جديدة. إنه لن يؤدي إلا إلى خنق الجهود العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية”.

وتمت الموافقة على مشروع القرار الروسي من قبل المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا، بأغلبية 79 صوتا، مقابل رفض 60 صوتا، وامتناع 33 عن التصويت.

ويُنشئ القرار لجنة خبراء تمثل جميع مناطق العالم “لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية”.

وستجتمع اللجنة في أغسطس 2020 للاتفاق على الخطوط العريضة لأنشطتها، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وأبلغت نائب المندوب الأميركي شيريث نورمان شاليه الجمعية قبل التصويت أن “هذا القرار سيقوض التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية في وقت يعد فيه التنسيق المعزز ضروريا”.

وتابعت قائلة: “لا يوجد إجماع بين الدول الأعضاء على الحاجة أو القيمة لصياغة معاهدة جديدة. إنه لن يؤدي إلا إلى خنق الجهود العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية”.