التقط بالصدفة البحتة.. فيديو “مرعب” لشاحنة تقتحم موقع حادث

بينما كان مصور صحفي يمسك بكاميرته لتغطية حادث على طريق في ولاية تكساس الأميركية، اقتحمت الموقع شاحنة كبيرة فقد سائقها السيطرة عليها، ليحصل المصور على صور فريدة وخطيرة في آن معا.

وكان كاليب هولدر المصور في شبكة “كي سي بي دي” الإخبارية الأميركية، يلتقط صورا لآثار حادث على طريق سريع في مقاطعة لوبوك في تكساس، قبل أن يفاجأ بـ”وحش” مسرع قادم نحوه.

ويظهر فيديو هولدر الذي حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل، عددا من السيارات، ثم شاحنة ضخمة مسرعة خارج السيطرة وسط أجواء ضبابية.

وصدمت الشاحنة سيارتين قبل أن تترنح وتنقلب على جانبها وتدهس سيارة ثالثة.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص بينهم شرطي يرتدي ملابس فسفورية، يركضون بسرعة قبل أن تصدمهم الشاحنة.

وكشفت “كي سي بي دي” أن شخصين تعرضا لإصابات ونقلا إلى المستشفى، من بينهما الشرطي.

وقال هولدر: “سمعنا أصوات إطارات ثم رأينا بالكاد أضواء قادمة وسط الضباب. لم أر شيئا كهذا”.

وكان كاليب هولدر المصور في شبكة “كي سي بي دي” الإخبارية الأميركية، يلتقط صورا لآثار حادث على طريق سريع في مقاطعة لوبوك في تكساس، قبل أن يفاجأ بـ”وحش” مسرع قادم نحوه.

ويظهر فيديو هولدر الذي حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل، عددا من السيارات، ثم شاحنة ضخمة مسرعة خارج السيطرة وسط أجواء ضبابية.

وصدمت الشاحنة سيارتين قبل أن تترنح وتنقلب على جانبها وتدهس سيارة ثالثة.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص بينهم شرطي يرتدي ملابس فسفورية، يركضون بسرعة قبل أن تصدمهم الشاحنة.

وكشفت “كي سي بي دي” أن شخصين تعرضا لإصابات ونقلا إلى المستشفى، من بينهما الشرطي.

وقال هولدر: “سمعنا أصوات إطارات ثم رأينا بالكاد أضواء قادمة وسط الضباب. لم أر شيئا كهذا”.