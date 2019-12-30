الشرطة الألمانية تحبط عملية سطو مسلح “في وضح النهار”

تمكنت الشرطة الألمانية، الاثنين، من إحباط سطو مسلح في وسط العاصمة برلين، في عملية أطلق فيها الرصاص

وذكرت شرطة برلين على “تويتر” أنها تسيطر على الوضع بعد إطلاق عيار ناري في محاولة سطو مسلح على متجر، وفق “رويترز”.

وأضافت “نعتقد في الوقت الراهن أن العيار الناري أُطلق خلال محاولة السطو على متجر في فريدريش شتراسه”.

وتابعت “نحن نسيطر على الوضع”.

ولم تحدد إن كان أي شخص قد أصيب بأذى.

وذكرت شرطة برلين على “تويتر” أنها تسيطر على الوضع بعد إطلاق عيار ناري في محاولة سطو مسلح على متجر، وفق “رويترز”.

وأضافت “نعتقد في الوقت الراهن أن العيار الناري أُطلق خلال محاولة السطو على متجر في فريدريش شتراسه”.

وتابعت “نحن نسيطر على الوضع”.

ولم تحدد إن كان أي شخص قد أصيب بأذى.