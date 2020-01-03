طهران تستدعي ممثل المصالح الأميركية في إيران

استدعت طهران الدبلوماسي السويسري الممثل للمصالح الأميركية في إيران، في غياب العلاقات الرسمية بين البلدين، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بغارة أميركية في العراق.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على “تويتر”، أن هذا الدبلوماسي أُبلغ أن “اغتيال الجنرال سليماني مثال فاضح على إرهاب الدولة الأميركي، وأن النظام الأميركي مسؤول بالكامل عن عواقبه”.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على “تويتر”، أن هذا الدبلوماسي أُبلغ أن “اغتيال الجنرال سليماني مثال فاضح على إرهاب الدولة الأميركي، وأن النظام الأميركي مسؤول بالكامل عن عواقبه”.