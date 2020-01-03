بعد مقتل سليماني.. واشنطن تحدد “سقف التصعيد” مع طهران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن بلاده “ملتزمة بخفض التصعيد ولا تسعى لحرب مع إيران”، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بضربة أميركية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن “مستعدة لمواجهة كل التهديدات الإيرانية”.

وغرّد بومبيو أنه تحدث إلى نظيره البريطاني دومينيك راب، وعضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيشي، بشأن مقتل سليماني.

وكتب في التغريدة: “نقدر بأن حلفاءنا يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يمثلها فيلق القدس الإيراني، «…»، الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بخفض التصعيد”.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق أنها قتلت قائد فيلق القدس، في ضربة استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وفي لقاء مع قناة “فوكس” الأميركية، قال بومبيو: “لا نسعى لحرب مع إيران، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى أرواحا أميركية معرضة للخطر”.

ووصف وزير الخارجية الأميركي الضربة التي تم تنفيذها باستخدام طائرة من دون طيار أميركية، بـ”القانونية” وأنها جاءت كإجراء دفاعي، مضيفا أن “خطر عدم التحرك إزاء إيران كان هائلا”.

وفي مقابلة أخرى مع قناة “سي إن إن” الأميركية، قال بومبيو إنه بقتل سليماني “تم إحباط هجوم إيراني وشيك”، مشيرا إلى أن الضربة التي استهدفت سليماني “أنقذت أرواح أميركيين”.

كما نوه إلى أن بلاده “تأخذ في الحسبان مخاطر شن هجمات إلكترونية إيرانية على أميركا”، داعيا إيران إلى “تغيير سلوكها”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك تهديدات إيرانية للأراضي الأميركية، قال بومبيو إن “التهديدات في الشرق الأوسط”.

وغرّد بومبيو أنه تحدث إلى نظيره البريطاني دومينيك راب، وعضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيشي، بشأن مقتل سليماني.

وكتب في التغريدة: “نقدر بأن حلفاءنا يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يمثلها فيلق القدس الإيراني، «…»، الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بخفض التصعيد”.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق أنها قتلت قائد فيلق القدس، في ضربة استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وفي لقاء مع قناة “فوكس” الأميركية، قال بومبيو: “لا نسعى لحرب مع إيران، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى أرواحا أميركية معرضة للخطر”.

ووصف وزير الخارجية الأميركي الضربة التي تم تنفيذها باستخدام طائرة من دون طيار أميركية، بـ”القانونية” وأنها جاءت كإجراء دفاعي، مضيفا أن “خطر عدم التحرك إزاء إيران كان هائلا”.

وفي مقابلة أخرى مع قناة “سي إن إن” الأميركية، قال بومبيو إنه بقتل سليماني “تم إحباط هجوم إيراني وشيك”، مشيرا إلى أن الضربة التي استهدفت سليماني “أنقذت أرواح أميركيين”.

كما نوه إلى أن بلاده “تأخذ في الحسبان مخاطر شن هجمات إلكترونية إيرانية على أميركا”، داعيا إيران إلى “تغيير سلوكها”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك تهديدات إيرانية للأراضي الأميركية، قال بومبيو إن “التهديدات في الشرق الأوسط”.