إيران: بعثنا الرد المناسب على رسالة واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مبعوثا سويسريا كانت سلمته رسالة إلى الولايات المتحدة في وقت سابق، تم استدعاؤه للمرة الثانية، بعدما الضربة الجوية الأميركية التي أدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية “إرنا” عن الناطق باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، تعقيبه على الرسالة الأولى وقوله إن “الرد المناسب على رسالة الولايات المتحدة قد وصل”، إلى المبعوث السويسري، الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية، قد قالت الجمعة، إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وذكرت الوزارة، في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار وكالة رويترز: “تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران، وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة”.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية بشأن فحوى الرسالة.

يشار إلى أن سويسرا تمثل المصالح الأميركية في إيران، مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

وبينما تواترت الدعوات إلى ضبط النفس من شتى أنحاء العالم كرد فعل على الضربة الأمريكية، تعهد المرشد الأعلى لإيران “برد قاس”.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية “إرنا” عن الناطق باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، تعقيبه على الرسالة الأولى وقوله إن “الرد المناسب على رسالة الولايات المتحدة قد وصل”، إلى المبعوث السويسري، الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية، قد قالت الجمعة، إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وذكرت الوزارة، في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار وكالة رويترز: “تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران، وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة”.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية بشأن فحوى الرسالة.

يشار إلى أن سويسرا تمثل المصالح الأميركية في إيران، مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

وبينما تواترت الدعوات إلى ضبط النفس من شتى أنحاء العالم كرد فعل على الضربة الأمريكية، تعهد المرشد الأعلى لإيران “برد قاس”.