كسرا للتقاليد .. ترشيح امرأة لرئاسة اليونان

رشّح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إيكاتيريني ساكيلاروبولو التي تشغل منصبا رفيعا في السلك القضائي، لتكون رئيسة للبلاد.

وفي حال تم اقرار هذا الترشيح في البرلمان، فإن القاضية البالغة 63 عاما، التي تترأس مجلس الدولة، ستكون أول امرأة تحتل هذه المنصب الفخري في اليونان.

ولم يتم تحديد جلسة في البرلمان حتى الآن للتصويت على التعيين، لكن يتوجب ان يتم ذلك بحلول 13 فبراير، أي قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي بروكوبيس بافلوبولوس، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب تلفزيوني: “آن الأوان كي تنفتح اليونان على المستقبل”، مشددا على أن خياره هذا يكسر التقاليد ليس فقط لأن ساكيلاروبولو امرأة، بل ايضاً لأنها لا تنتمي الى أي حزب، ولفت إلى أن الخيار “ينطوي على الوحدة والتقدم”.

من جانبها قالت ساكيلاروبولو لوكالة أنباء “آي أن آي” الرسمية أن ترشيحها “شرف لها”، كما شكرت رئيس الوزراء مبدية استعدادها لـ”تكريس نفسها بكل ما تملك من قوة من أجل هذا الواجب الكبير”.

وفي حال تم اقرار هذا الترشيح في البرلمان، فإن القاضية البالغة 63 عاما، التي تترأس مجلس الدولة، ستكون أول امرأة تحتل هذه المنصب الفخري في اليونان.

ولم يتم تحديد جلسة في البرلمان حتى الآن للتصويت على التعيين، لكن يتوجب ان يتم ذلك بحلول 13 فبراير، أي قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي بروكوبيس بافلوبولوس، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب تلفزيوني: “آن الأوان كي تنفتح اليونان على المستقبل”، مشددا على أن خياره هذا يكسر التقاليد ليس فقط لأن ساكيلاروبولو امرأة، بل ايضاً لأنها لا تنتمي الى أي حزب، ولفت إلى أن الخيار “ينطوي على الوحدة والتقدم”.

من جانبها قالت ساكيلاروبولو لوكالة أنباء “آي أن آي” الرسمية أن ترشيحها “شرف لها”، كما شكرت رئيس الوزراء مبدية استعدادها لـ”تكريس نفسها بكل ما تملك من قوة من أجل هذا الواجب الكبير”.