استمرار أزمة “زوجة الدبلوماسي” بين واشنطن ولندن

قالت الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة رفضت طلب بريطانيا تسليم زوجة دبلوماسي أميركية كانت طرفا في حادث تصادم مروري أسفر عن مقتل شاب بريطاني.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان “وقت وقوع الحادث ‭‬وخلال مدة إقامتها في المملكة المتحدة فإن المواطنة الأميركية في هذه القضية لديها حصانة من الملاحقة الجنائية”.

وأضاف البيان: “إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التسليم الذي قدمته المملكة المتحدة فسوف يجعل الاحتجاج بالحصانة الدبلوماسية باطلا من الناحية العملية وسيمثل سابقة مقلقة للغاية”، حسبما نقلت “رويترز”.

ويسعى الادعاء البريطاني إلى تسلّم آن ساكولاس بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس، وأدى إلى مقتل هاري دن «19 عاما»، الذي كان يقود دراجة نارية.

وقالت أسرة دن إن ساكولاس كانت تقود سيارتها في الإتجاه المعاكس عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط إنجلترا يستخدمها الجيش الأميركي.

وتم منح ساكولاس «42 عاما» حصانة دبلوماسية وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث، وقال محاميها إنها لن تعود بمحض إرادتها لبريطانيا لاحتمال سجنها بسبب “حادث فظيع ولكن غير مقصود”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قال إن ساكولاس أخطأت باستخدامها الحصانة الدبلوماسية لمغادرة بريطانيا، وحثّ الرئيس دونالد ترامب، على إعادة النظر في الموقف الأميركي.

والتقى والدا دن مع ترامب في البيت الأبيض في أكتوبر، وحاول الرئيس الأميركي إقناعهما بلقاء ساكولاس التي كانت في المبنى في نفس الوقت ولكنهما رفضا.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان “وقت وقوع الحادث ‭‬وخلال مدة إقامتها في المملكة المتحدة فإن المواطنة الأميركية في هذه القضية لديها حصانة من الملاحقة الجنائية”.

وأضاف البيان: “إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التسليم الذي قدمته المملكة المتحدة فسوف يجعل الاحتجاج بالحصانة الدبلوماسية باطلا من الناحية العملية وسيمثل سابقة مقلقة للغاية”، حسبما نقلت “رويترز”.

ويسعى الادعاء البريطاني إلى تسلّم آن ساكولاس بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس، وأدى إلى مقتل هاري دن «19 عاما»، الذي كان يقود دراجة نارية.

وقالت أسرة دن إن ساكولاس كانت تقود سيارتها في الإتجاه المعاكس عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط إنجلترا يستخدمها الجيش الأميركي.

وتم منح ساكولاس «42 عاما» حصانة دبلوماسية وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث، وقال محاميها إنها لن تعود بمحض إرادتها لبريطانيا لاحتمال سجنها بسبب “حادث فظيع ولكن غير مقصود”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قال إن ساكولاس أخطأت باستخدامها الحصانة الدبلوماسية لمغادرة بريطانيا، وحثّ الرئيس دونالد ترامب، على إعادة النظر في الموقف الأميركي.

والتقى والدا دن مع ترامب في البيت الأبيض في أكتوبر، وحاول الرئيس الأميركي إقناعهما بلقاء ساكولاس التي كانت في المبنى في نفس الوقت ولكنهما رفضا.