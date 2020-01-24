ميكروفون يكشف حديث بنس لنتانياهو: ترامب لا يمكن إيقافه

سمع نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، وهو يقول عبر ميكروفون، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن دونالد ترامب “لا يمكن إيقافه”، عشية انطلاق محاكمة الرئيس الأميركي الهادفة إلى عزله.

وسمع مايك بنس وهو يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في منتدى “الهولوكوست” بالقدس، إن ترامب “لا يمكن إيقافه، مثل شخص آخر أعرفه”.

وشارك مراسل موقع “جويش إنسايدر” الإخباري، جاكوب كورنبلوه، مقطعا لتفاعل بنس مع نتانياهو على حسابه في تويتر.

وفي المقطع، يبدو نتانياهو وهو يمشي ويحيي بنس وزوجته كارين، وكما أشار كورنبلوه في تغريدته، فقد تحدث بنس عن أداء دونالد ترامب في ضوء محاولات عزله في ديسمبر والمحاكمة المستمرة في مجلس الشيوخ الأميركي، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيوزويك” الأميركية.

وقال بنس، بعد أن تبادل مع نتانياهو بعض الكلمات التي لم يتم التقاطها بواسطة الميكروفون، “نحن نتنافس.. هو «ترامب» لا يمكن إيقافه. مثل شخص آخر أعرفه «نتانياهو»”.

وأشار كورنبلوه إلى أن الكلمات المتبادلة بينهما، التقطت بواسطة “الميكروفون الساخن”، وهو عبارة عن ميكروفون يضخم صوت الكلمات التي يفترض أن تكون خاصة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال كورنبلوه لنيوزويك إن هذا المقطع جاء من البث المباشر للمنتدى العالمي للهولوكوست، وأنه تم التقاطه سرا أثناء وصول القادة لحضور هذا الحدث.

يشار إلى أن بنس وصل الخميس إلى القدس لحضور منتدى “الهولوكوست” العالمي لعام 2020، وبسبب ذلك سيغيب بنس عن اليوم الثالث من محاكمة ترامب في واشنطن.

وسمع مايك بنس وهو يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في منتدى “الهولوكوست” بالقدس، إن ترامب “لا يمكن إيقافه، مثل شخص آخر أعرفه”.

وشارك مراسل موقع “جويش إنسايدر” الإخباري، جاكوب كورنبلوه، مقطعا لتفاعل بنس مع نتانياهو على حسابه في تويتر.

وفي المقطع، يبدو نتانياهو وهو يمشي ويحيي بنس وزوجته كارين، وكما أشار كورنبلوه في تغريدته، فقد تحدث بنس عن أداء دونالد ترامب في ضوء محاولات عزله في ديسمبر والمحاكمة المستمرة في مجلس الشيوخ الأميركي، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيوزويك” الأميركية.

وقال بنس، بعد أن تبادل مع نتانياهو بعض الكلمات التي لم يتم التقاطها بواسطة الميكروفون، “نحن نتنافس.. هو «ترامب» لا يمكن إيقافه. مثل شخص آخر أعرفه «نتانياهو»”.

وأشار كورنبلوه إلى أن الكلمات المتبادلة بينهما، التقطت بواسطة “الميكروفون الساخن”، وهو عبارة عن ميكروفون يضخم صوت الكلمات التي يفترض أن تكون خاصة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال كورنبلوه لنيوزويك إن هذا المقطع جاء من البث المباشر للمنتدى العالمي للهولوكوست، وأنه تم التقاطه سرا أثناء وصول القادة لحضور هذا الحدث.

يشار إلى أن بنس وصل الخميس إلى القدس لحضور منتدى “الهولوكوست” العالمي لعام 2020، وبسبب ذلك سيغيب بنس عن اليوم الثالث من محاكمة ترامب في واشنطن.