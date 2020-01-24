الولايات المتحدة.. انفجار “كبير” يهز مدينة هيوستن

هز انفجار كبير مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس في ساعة مبكرة الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، وقد أيقظ دويه العديد من السكان قبيل الفجر.

وذكرت صحيفة “هيوستن كرونيكل” المحلية، أن الشرطة هرعت إلى مكان الانفجار، وطلبت من جميع السائقين تجنب المنطقة الواقعة في غرب المدينة.

وقالت الشرطة في هيوستون بولاية تكساس الأميركية، على حيابها في تويتر، إن الانفجارا وقع شمال غربي المدينة. ولم تتكشف عن تفاصيل ما جرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع عند حوالى الساعة 4:25 صباحا، وتحدث عدد من السكان عن تهشم نوافذ منازلهم، وشوهد مصاب واحد على الأقل.

وذكرت صحيفة “هيوستن كرونيكل” المحلية، أن الشرطة هرعت إلى مكان الانفجار، وطلبت من جميع السائقين تجنب المنطقة الواقعة في غرب المدينة.

وقالت الشرطة في هيوستون بولاية تكساس الأميركية، على حيابها في تويتر، إن الانفجارا وقع شمال غربي المدينة. ولم تتكشف عن تفاصيل ما جرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع عند حوالى الساعة 4:25 صباحا، وتحدث عدد من السكان عن تهشم نوافذ منازلهم، وشوهد مصاب واحد على الأقل.