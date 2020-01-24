6 قتلى بإطلاق نار جنوبي ألمانيا.. والضحايا من عائلة القاتل

أعلنت الشرطة أن ستة أشخاص قتلوا، وأصيب اثنان بجروح خطيرة، في إطلاق نار في بلدة روت إم سي بجنوب ألمانيا، الجمعة.

ويُعتقد أن دوافع المهاجم المشتبه به شخصية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، التي نقلت عن الشرطة قولها إن المشتبه فيه ألماني الجنسية.

وصرحت الشرطة في بلدة آلين المجاورة للوكالة، أنه تم اعتقال رجل يرتبط بعلاقة شخصية مع الضحايا، ولم يرد مؤشر على مشاركة مسلحين آخرين في الهجوم.

وعقب إطلاق النار نحو الساعة 12:45 «11:45 ت غ»، وصلت الشرطة إلى الموقع لتعثر على القتلى والجرحى في فندق محلي والمنطقة المحيطة به.

وذكرت صحيفة بيلد أن القتلى هم أفراد من عائلة المهاجم الذي قالت إن عمره نحو 37 عاما. بينما لم تتمكن الشرطة من تأكيد صلة القرابة أو هوية مطلق النار.

ووقع الحادث بالقرب من محطة القطارات في روت إم سي، البلدة البالغ عدد سكانها 5200 شخصا والقريبة من هايدلببرغ.

وفي رسالة على تويتر دعت شرطة بلدة آلين السكان إلى “التوقف عن إطلاق التكهنات” بشأن الحادث.

وقالت الشرطة والنيابة إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم في مؤتمر صحافي في روت إم سي في وقت لاحق من الجمعة.

ورغم أن القانون يسمح بامتلاك الأسلحة في ألمانيا، لا يمكن الحصول عليها دون ترخيص، كما تجري مراقبتها عن كثب، مما يجعل عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة نسبيا.

ويُعتقد أن دوافع المهاجم المشتبه به شخصية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، التي نقلت عن الشرطة قولها إن المشتبه فيه ألماني الجنسية.

وصرحت الشرطة في بلدة آلين المجاورة للوكالة، أنه تم اعتقال رجل يرتبط بعلاقة شخصية مع الضحايا، ولم يرد مؤشر على مشاركة مسلحين آخرين في الهجوم.

وعقب إطلاق النار نحو الساعة 12:45 «11:45 ت غ»، وصلت الشرطة إلى الموقع لتعثر على القتلى والجرحى في فندق محلي والمنطقة المحيطة به.

وذكرت صحيفة بيلد أن القتلى هم أفراد من عائلة المهاجم الذي قالت إن عمره نحو 37 عاما. بينما لم تتمكن الشرطة من تأكيد صلة القرابة أو هوية مطلق النار.

ووقع الحادث بالقرب من محطة القطارات في روت إم سي، البلدة البالغ عدد سكانها 5200 شخصا والقريبة من هايدلببرغ.

وفي رسالة على تويتر دعت شرطة بلدة آلين السكان إلى “التوقف عن إطلاق التكهنات” بشأن الحادث.

وقالت الشرطة والنيابة إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم في مؤتمر صحافي في روت إم سي في وقت لاحق من الجمعة.

ورغم أن القانون يسمح بامتلاك الأسلحة في ألمانيا، لا يمكن الحصول عليها دون ترخيص، كما تجري مراقبتها عن كثب، مما يجعل عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة نسبيا.