وول ستريت جورنال: أميركا ستجلي مواطنيها من مركز تفشي كورونا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أن الولايات المتحدة ترتب لرحلة جوية غدا الأحد، لإعادة المواطنين والدبلوماسيين الأميركيين من مدينة ووهان الصينية، والتي تعد مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على العملية قوله إن الطائرة، التي ستقل نحو 230 شخصا، ستعيد دبلوماسيين من القنصلية الأميركية، وأيضا مواطنين أميركيين وعائلاتهم.

وأفادت الصحيفة أن واشنطن حصلت على موافقة على العملية من وزارة الخارجية الصينية ووكالات حكومية أخرى بعد مفاوضات في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا إغلاق قنصليتها في ووهان بشكل مؤقت، حسبما نقلت “رويترز”.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، السبت، أن الرئيس شي جين بينغ عقد اجتماعا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصا، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم.

وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس “كورونا”، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية، أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم “فورا” إلى مركز صحي، حسبما نقلت “فرانس برس”.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على العملية قوله إن الطائرة، التي ستقل نحو 230 شخصا، ستعيد دبلوماسيين من القنصلية الأميركية، وأيضا مواطنين أميركيين وعائلاتهم.

وأفادت الصحيفة أن واشنطن حصلت على موافقة على العملية من وزارة الخارجية الصينية ووكالات حكومية أخرى بعد مفاوضات في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا إغلاق قنصليتها في ووهان بشكل مؤقت، حسبما نقلت “رويترز”.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، السبت، أن الرئيس شي جين بينغ عقد اجتماعا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصا، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم.

وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس “كورونا”، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية، أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم “فورا” إلى مركز صحي، حسبما نقلت “فرانس برس”.