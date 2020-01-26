ترامب: رئيس الادعاء في قضية مساءلتي لم “يدفع الثمن بعد”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يقود الادعاء في قضية مساءلة الرئيس “لم يدفع الثمن بعد” على تصرفاته وذلك في تصريح قال شيف إنه يراه تهديدا له.

ويأتي هجوم ترامب على شيف وديمقراطيين آخرين بعد أيام من دفوعهم في محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له ثم سعيه بعد ذلك لعرقلة التحقيق بالكونغرس.

وقال ترامب على تويتر “إن آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية. لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا”.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون «إن.بي.سي» عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف “أعتقد أنه قُصد به ذلك”.

ولعب شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ورئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب دورا محوريا في جهود الديمقراطيين لعرض سلوك ترامب باعتباره خطرا على الديمقراطية في أميركا وفي أنحاء العالم وذلك في الدفوع أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث من المرجح أن تتم تبرئة ترامب.

وكان شيف النائب المنتمي لولاية كاليفورنيا، وهو مدع اتحادي سابق، هدفا لهجمات متكررة من ترامب ومؤيديه الجمهوريين بالكونغرس.

وشبه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد ما قاله ترامب بما فعله ديمقراطيون يقولون إن الجمهوريين سيدفعون الثمن في صناديق الاقتراع أو سيدفعون الثمن في المستقبل عندما تحين ساعة حسابهم.

وقال لشبكة تلفزيون «سي.إن.إن» الإخبارية “لا أعتقد أن الرئيس يحاول توجيه تهديد بالموت هنا أو يقوم بنوع من التخويف”.

وأضاف “كل منهما يقول إن الشعب الأميركي سيكون له موقف من هذا”.

وقالت قيادية ديمقراطية أخرى في قضية مساءلة ترامب تمهيدا لعزله وهي زو لوفرين لشبكة «سي.إن.إن» إن ترامب يجب أن “يكبح نفسه” وأن يتصرف بشكل أكبر كرئيس. وقالت “الرئيس لديه ميل لقول أشياء تبدو تهديدا للناس”.

وبدأ محامو ترامب الدفاع عن الرئيس السبت قائلين إن جهود الديمقراطيين لعزله من منصبه ستكون سابقة “خطيرة للغاية” في عام الانتخابات.

وقال ألن دورشويتس أحد المحامين عن ترامب لقناة تلفزيون “فوكس نيوز” إن المسلك المنسوب لترامب في المحاكمة بمجلس الشيوخ لا يرقى لمخالفة تستوجب العزل. وهون من شأن تسجيل أذيع أول مرة يوم الجمعة يقول فيه ترامب إنه يريد عزل السفيرة الأميركية في أوكرانيا. وأضاف دورشويتس قائلا “للرئيس السلطة الكاملة لعزل سفير”.

ويأتي هجوم ترامب على شيف وديمقراطيين آخرين بعد أيام من دفوعهم في محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له ثم سعيه بعد ذلك لعرقلة التحقيق بالكونغرس.

وقال ترامب على تويتر “إن آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية. لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا”.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون «إن.بي.سي» عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف “أعتقد أنه قُصد به ذلك”.

ولعب شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ورئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب دورا محوريا في جهود الديمقراطيين لعرض سلوك ترامب باعتباره خطرا على الديمقراطية في أميركا وفي أنحاء العالم وذلك في الدفوع أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث من المرجح أن تتم تبرئة ترامب.

وكان شيف النائب المنتمي لولاية كاليفورنيا، وهو مدع اتحادي سابق، هدفا لهجمات متكررة من ترامب ومؤيديه الجمهوريين بالكونغرس.

وشبه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد ما قاله ترامب بما فعله ديمقراطيون يقولون إن الجمهوريين سيدفعون الثمن في صناديق الاقتراع أو سيدفعون الثمن في المستقبل عندما تحين ساعة حسابهم.

وقال لشبكة تلفزيون «سي.إن.إن» الإخبارية “لا أعتقد أن الرئيس يحاول توجيه تهديد بالموت هنا أو يقوم بنوع من التخويف”.

وأضاف “كل منهما يقول إن الشعب الأميركي سيكون له موقف من هذا”.

وقالت قيادية ديمقراطية أخرى في قضية مساءلة ترامب تمهيدا لعزله وهي زو لوفرين لشبكة «سي.إن.إن» إن ترامب يجب أن “يكبح نفسه” وأن يتصرف بشكل أكبر كرئيس. وقالت “الرئيس لديه ميل لقول أشياء تبدو تهديدا للناس”.

وبدأ محامو ترامب الدفاع عن الرئيس السبت قائلين إن جهود الديمقراطيين لعزله من منصبه ستكون سابقة “خطيرة للغاية” في عام الانتخابات.

وقال ألن دورشويتس أحد المحامين عن ترامب لقناة تلفزيون “فوكس نيوز” إن المسلك المنسوب لترامب في المحاكمة بمجلس الشيوخ لا يرقى لمخالفة تستوجب العزل. وهون من شأن تسجيل أذيع أول مرة يوم الجمعة يقول فيه ترامب إنه يريد عزل السفيرة الأميركية في أوكرانيا. وأضاف دورشويتس قائلا “للرئيس السلطة الكاملة لعزل سفير”.