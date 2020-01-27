عاجل طالبان تعلن إسقاط طائرة عسكرية أميركية ومقتل جميع ركابها

قالت حركة طالبان، الاثنين، إنها أسقطت طائرة أميركية كان على متنها جنود وضباط كبار، دون أن يصدر تعليق من واشنطن حتى الآن.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان بلغة الباشتون إن “طائرة للمحتلين الأميركيين تحطمت في ولاية غزنة” مضيفا أن جميع أفراد الطاقم قتلوا.

من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأميركية، إن مسؤولين عسكريين أميركيين يحققون في تقارير عن تحطم الطائرة في أفغانستان.

وكان المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري قد صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس “قرابة الساعة 13,10 =بالتوقيت المحلي تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة.”.

وأضاف” أن النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية”.

بدوره، أكد متحدث باسم شرطة الولاية وقوع الحادث لكنه أيضا لم يتمكن من تحديد نوع الطائرة.

وفي ولاية غزنة تقع مساحات شاسعة من الأراضي الريفية تحت سيطرة مسلحي طالبان، ما يجعل وصول المسؤولين إليها صعبا.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان بلغة الباشتون إن “طائرة للمحتلين الأميركيين تحطمت في ولاية غزنة” مضيفا أن جميع أفراد الطاقم قتلوا.

من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأميركية، إن مسؤولين عسكريين أميركيين يحققون في تقارير عن تحطم الطائرة في أفغانستان.

وكان المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري قد صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس “قرابة الساعة 13,10 =بالتوقيت المحلي تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة.”.

وأضاف” أن النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية”.

بدوره، أكد متحدث باسم شرطة الولاية وقوع الحادث لكنه أيضا لم يتمكن من تحديد نوع الطائرة.

وفي ولاية غزنة تقع مساحات شاسعة من الأراضي الريفية تحت سيطرة مسلحي طالبان، ما يجعل وصول المسؤولين إليها صعبا.