فيديو متداول للطائرة الأميركية التي أسقطتها حركة طالبان

أعلنت طالبان أن الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان الاثنين في منطقة خاضعة لسيطرة الحركة، تابعة للقوات الأميركية، فيما نفت وزارة الدفاع الأفغانية أن تكون الطائرة أفغانية.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور نقلها حساب على تويتر مقّرب من حركة طالبان ولم يتسنَّ التحقق منها، حطام الطائرة المتوسّطة الحجم بعد أن تحطّمت في حقل تغطّيه الثلوج. وبدا ذيل الطائرة سليماً وكان يحمل شعار سلاح الجو الأميركي.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان بلغة الباشتون إن “طائرة خاصة للمحتلين الأميركيين تحطمت في ولاية غزنة” مضيفا أن جميع أفراد الطاقم قُتلوا.

ونقلت رويترز عم مسؤولين أميركيين تأكيدهم سقوط طائرة أميركية، لكنهم قالوا إن الطائرة صغيرة، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية روح الله أحمدزاي لوكالة فرانس برس أن الطائرة ليست تابعة للقوات الأفغانية، مردفا أن الطائرة “ليست تابعة للقوات الجوية الأفغانية ولا لجهاز الاستخبارات ولا لوزارة الدفاع او الداخلية”.

وبحسب طالبان، إن الطائرة “كانت تحلّق في مهمّة مراقبة”. وهذا النوع من الطائرات هو نفسه الذي يستخدمه سلاح الجو الأميركي في البلاد للمراقبة الإلكترونية.

وأعلنت السلطات المحلية تحطم الطائرة نحو الساعة 13,00، ولاحقاً، أشارت هيئة الطيران المدني الأفغانية في بيان “لم يتمّ تسجيل تحطم أي طائرة تجارية”.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور نقلها حساب على تويتر مقّرب من حركة طالبان ولم يتسنَّ التحقق منها، حطام الطائرة المتوسّطة الحجم بعد أن تحطّمت في حقل تغطّيه الثلوج. وبدا ذيل الطائرة سليماً وكان يحمل شعار سلاح الجو الأميركي.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان بلغة الباشتون إن “طائرة خاصة للمحتلين الأميركيين تحطمت في ولاية غزنة” مضيفا أن جميع أفراد الطاقم قُتلوا.

ونقلت رويترز عم مسؤولين أميركيين تأكيدهم سقوط طائرة أميركية، لكنهم قالوا إن الطائرة صغيرة، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية روح الله أحمدزاي لوكالة فرانس برس أن الطائرة ليست تابعة للقوات الأفغانية، مردفا أن الطائرة “ليست تابعة للقوات الجوية الأفغانية ولا لجهاز الاستخبارات ولا لوزارة الدفاع او الداخلية”.

وبحسب طالبان، إن الطائرة “كانت تحلّق في مهمّة مراقبة”. وهذا النوع من الطائرات هو نفسه الذي يستخدمه سلاح الجو الأميركي في البلاد للمراقبة الإلكترونية.

وأعلنت السلطات المحلية تحطم الطائرة نحو الساعة 13,00، ولاحقاً، أشارت هيئة الطيران المدني الأفغانية في بيان “لم يتمّ تسجيل تحطم أي طائرة تجارية”.