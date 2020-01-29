خاص كوشنر: خطة ترامب هي السبيل لدولة فلسطينية

أكد مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، مساء الثلاثاء، أن خطة ترامب هي السبيل لحصول الفلسطينيين على دولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت للفلسطينيين خطة واقعية للحل.

وقال كوشنر، خلال لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية: “الرئيس الأميركي قدم وعودا بشأن حل الدولتين من خلال خطة متكاملة للسلام. ننتظر من القادة الفلسطينيون ردا إيجابيا”.

وأضاف “إذا وافق الفلسطينيون على التفاوض فسيكون هناك استثمارات وفرص عمل وكذلك العديد من المشاريع”.

وأوضح “المجتمع الدولي تعهد بتقديم الأموال لمساعدة الفلسطينيين لكن يجب أن يتأكد المانحون أنه لن يكون هناك إرهابيين”.

وأكد كوشنر أن الإدارة الأميركية تسعى لتحسين معيشة الفلسطينيين، لافتا إلى أن المقترح الأميركي يمثل فرصة غير مسبوقة للفلسطينيين من أجل حل القضية.

وشدد مستشار ترامب “إذا أراد الفلسطينيون أن يشكلوا دولة فعليهم أن يلتزموا بالشروط التي يلتزم بها كل الدول ويمكننا بعد ذلك التفاوض”.

وعن القدس، قال كوشنر إن “القدس تعني الكثير لجميع الناس. هناك جزء من المدينة قد يلبي رغبة الفلسطينيين لاتخاذه عاصمة لدولتهم لكن أماكن العبادة فها وضع آخر”.

وأضاف “أعتقد أن الفرصة الممنوحة من ترامب للفلسطينيين هي أفضل شيء”.

وتنص خطة ترامب على أن “القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل”.

كما تدعو خطة ترامب إلى تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل وإنشاء “صندوق تعويضات سخية”.

وتضمنت الخطة “ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية”.

وقال كوشنر، خلال لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية: “الرئيس الأميركي قدم وعودا بشأن حل الدولتين من خلال خطة متكاملة للسلام. ننتظر من القادة الفلسطينيون ردا إيجابيا”.

وأضاف “إذا وافق الفلسطينيون على التفاوض فسيكون هناك استثمارات وفرص عمل وكذلك العديد من المشاريع”.

وأوضح “المجتمع الدولي تعهد بتقديم الأموال لمساعدة الفلسطينيين لكن يجب أن يتأكد المانحون أنه لن يكون هناك إرهابيين”.

وأكد كوشنر أن الإدارة الأميركية تسعى لتحسين معيشة الفلسطينيين، لافتا إلى أن المقترح الأميركي يمثل فرصة غير مسبوقة للفلسطينيين من أجل حل القضية.

وشدد مستشار ترامب “إذا أراد الفلسطينيون أن يشكلوا دولة فعليهم أن يلتزموا بالشروط التي يلتزم بها كل الدول ويمكننا بعد ذلك التفاوض”.

وعن القدس، قال كوشنر إن “القدس تعني الكثير لجميع الناس. هناك جزء من المدينة قد يلبي رغبة الفلسطينيين لاتخاذه عاصمة لدولتهم لكن أماكن العبادة فها وضع آخر”.

وأضاف “أعتقد أن الفرصة الممنوحة من ترامب للفلسطينيين هي أفضل شيء”.

وتنص خطة ترامب على أن “القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل”.

كما تدعو خطة ترامب إلى تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل وإنشاء “صندوق تعويضات سخية”.

وتضمنت الخطة “ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية”.