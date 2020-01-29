واشنطن تدعو الفلسطينيين لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية إريكا تشوسانو، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، الأربعاء، إن خطة السلام الأميركية المقترحة هي خطوة أولى للسلام.

ودعت المتحدثة الأميركية الفلسطينيين إلى الانضمام مباشرة إلى مفاوضات مع إسرائيل، قائلة إن الخطة المقترحة تعمل على توفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني.

وأضافت إريكا تشوسانو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتبر خطتها لا تتعارض مع القرارات الدولية بشأن الشرق الأوسط. وتابعت: “ترامب قدم خطة مفصلة وواقعية وناجحة”.

وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

كما أنها تعترف بدولة فلسطينية، لكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

وتعليقا على خطة ترامب، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، إن “القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة”.

ودعت المتحدثة الأميركية الفلسطينيين إلى الانضمام مباشرة إلى مفاوضات مع إسرائيل، قائلة إن الخطة المقترحة تعمل على توفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني.

وأضافت إريكا تشوسانو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتبر خطتها لا تتعارض مع القرارات الدولية بشأن الشرق الأوسط. وتابعت: “ترامب قدم خطة مفصلة وواقعية وناجحة”.

وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

كما أنها تعترف بدولة فلسطينية، لكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

وتعليقا على خطة ترامب، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، إن “القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة”.