بسبب “سري للغاية”.. البيت الأبيض يتحرك ضد بولتون

أبلغ البيت الأبيض، الأربعاء، المستشار السابق للأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن كتابه الموجود تحت الطبع لا يمكن نشره بصورته الحالية.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن مسودة الكتاب تحتوي على بعض المواد المصنفة سري للغاية، وبالتالي طبقا للقانون الاتحادي واتفاقات عدم الإفصاح، فإن مسودة الكتاب قد لا تنشر أو يكشف عنها النقاب دون محو هذه المعلومات السرية.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب – وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض – إنها تحتوي على “معلومات سرية” بعضها مصنف “سري للغاية” و”يمكن أن يتسبب في أضرار استثنائية خطرة بالأمن القومي”.

وأضاف أن “المسودة لا يمكن أن تنشر دون حذف هذه المعلومات السرية”.

ويكشف بولتون في كتابه خصوصا محادثة يمكن أن تضر بالرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه حاليا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبحسب بولتون فان ترامب قال له في أغسطس 2019 أنه لا يريد الإفراج عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا طالما لم تحقق سلطات كييف بشأن النائب السابق للرئيس الديمقراطي، جو بايدن، الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر 2020.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه استخدم وسائل الدولة لمحاولة ضرب مصداقية منافس محتمل ما يشكل انتهاكا للدستور، لكن الرئاسة ترى أن قرارات ترامب تندرج في إطار مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وانتقد ترامب بشدة، الأربعاء، بولتون الذي أقاله في سبتمبر، واعتبر في تغريدة أن مستشاره السابق للأمن القومي “أقيل لأني لو استمعت إلى نصائحه، لكنا نخوض الحرب العالمية السادسة”.

وأضاف “لقد رحل وعلى الفور ألف كتابا مغالطاً وكله شر”.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن مسودة الكتاب تحتوي على بعض المواد المصنفة سري للغاية، وبالتالي طبقا للقانون الاتحادي واتفاقات عدم الإفصاح، فإن مسودة الكتاب قد لا تنشر أو يكشف عنها النقاب دون محو هذه المعلومات السرية.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب – وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض – إنها تحتوي على “معلومات سرية” بعضها مصنف “سري للغاية” و”يمكن أن يتسبب في أضرار استثنائية خطرة بالأمن القومي”.

وأضاف أن “المسودة لا يمكن أن تنشر دون حذف هذه المعلومات السرية”.

ويكشف بولتون في كتابه خصوصا محادثة يمكن أن تضر بالرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه حاليا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبحسب بولتون فان ترامب قال له في أغسطس 2019 أنه لا يريد الإفراج عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا طالما لم تحقق سلطات كييف بشأن النائب السابق للرئيس الديمقراطي، جو بايدن، الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر 2020.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه استخدم وسائل الدولة لمحاولة ضرب مصداقية منافس محتمل ما يشكل انتهاكا للدستور، لكن الرئاسة ترى أن قرارات ترامب تندرج في إطار مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وانتقد ترامب بشدة، الأربعاء، بولتون الذي أقاله في سبتمبر، واعتبر في تغريدة أن مستشاره السابق للأمن القومي “أقيل لأني لو استمعت إلى نصائحه، لكنا نخوض الحرب العالمية السادسة”.

وأضاف “لقد رحل وعلى الفور ألف كتابا مغالطاً وكله شر”.