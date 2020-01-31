بالفيديو.. سقطت في بحيرة مجمدة وأنقذوها “بمعجزة”

تمكنت الشرطة الأميركية في ولاية ميتشيغان من انقاذ امرأة وقعت في بحيرة جليدية بينما كانت تمارس الصيد على شواطئها.

وأظهر شريط فيديو لحظات كانت فيها المرأة منغمسة في استخدام حفار لثقب سطح البحيرة المتجمد، حتى تبدأ في ممارسة الصيد، وفي هذه اللحظات كانت الضحكات تعلو وجهها.

ووقع الحادث في بحيرة كلير التي تتجمد الطبقة العليا من مياهها في فصل الشتاء.

وكانت كوريسا ميلر فوق الممر الخشبي عندما انزلقت قدمها ووقعت في المياه.

وظلت في المياه المتجمدة 15 دقيقة، وحاول أصدقائها انتشالها من المياه، دون جدوى، حتى جاءت عناصر من الشرطة وسحبتها خارج المياه المتجمدة.

ونشرت ميلر فيديو الحادثة الأليمة بالنسبة لها، في محاولة لزيادة الوعي بشأن خطورة الصيد في المياه المتجمدة، التي تباغت أمهر الصيادين.

لكنها قرأت تعليقات مسيئة لها تتطرق إلى وزنها، كما تقول، على شبكات التواصل.

وقالت إنها سعيدة لأنها لا تزال على قيد الحياة، مؤكدا أن “المسيئين” لن يمنعونها من القيام بما تحب.

وأظهر شريط فيديو لحظات كانت فيها المرأة منغمسة في استخدام حفار لثقب سطح البحيرة المتجمد، حتى تبدأ في ممارسة الصيد، وفي هذه اللحظات كانت الضحكات تعلو وجهها.

ووقع الحادث في بحيرة كلير التي تتجمد الطبقة العليا من مياهها في فصل الشتاء.

وكانت كوريسا ميلر فوق الممر الخشبي عندما انزلقت قدمها ووقعت في المياه.

وظلت في المياه المتجمدة 15 دقيقة، وحاول أصدقائها انتشالها من المياه، دون جدوى، حتى جاءت عناصر من الشرطة وسحبتها خارج المياه المتجمدة.

ونشرت ميلر فيديو الحادثة الأليمة بالنسبة لها، في محاولة لزيادة الوعي بشأن خطورة الصيد في المياه المتجمدة، التي تباغت أمهر الصيادين.

لكنها قرأت تعليقات مسيئة لها تتطرق إلى وزنها، كما تقول، على شبكات التواصل.

وقالت إنها سعيدة لأنها لا تزال على قيد الحياة، مؤكدا أن “المسيئين” لن يمنعونها من القيام بما تحب.