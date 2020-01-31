ساكس: تفشي كورونا سيلحق ضررا بالنمو في الصين وأميركا

قال بنك الاستثمار غولدمان ساكس،الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا من المرجح أن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020، ومن المحتمل أن يكون له أيضا تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو الاقتصاد الأميركي.

ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد الأميركي سيتراجع 0.4 نقطة مئويةفي الربع الأول، لكنه قال إن النمو من المرجح أن يتعافى في الربع التاني “وهو ما سيؤدي إلى تراجع صاف صغير للنمو في أميركا في العام 2020 بكامله”.

وعدًل غولدمان ساكس بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحليالاجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5 في المئة من 5.9 في المئة.

ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد الأميركي سيتراجع 0.4 نقطة مئويةفي الربع الأول، لكنه قال إن النمو من المرجح أن يتعافى في الربع التاني “وهو ما سيؤدي إلى تراجع صاف صغير للنمو في أميركا في العام 2020 بكامله”.

وعدًل غولدمان ساكس بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحليالاجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5 في المئة من 5.9 في المئة.