الولايات المتحدة تمنع تأشيرات “اليانصيب” لعدد من الدول

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الولايات المتحدة قررت منع التأشيرات عبر السحب أو ما يسمى بتأشيرات اليانصيب على عدد من الدول.

ومن بين الدول التي تم منع اشتراك مواطنيها لتأشيرات اليانصيب السودان وتنزانيا ونيجيريا وإريتريا وميانمار وكيرغيزستان.

وتمنح هذه التأشيرات البطاقات الخضراء للأشخاص في البلدان ذات مستويات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقد تم وضع حد لهذا البرنامج، قائلاً إنه يتيح للأشخاص غير المرغوب فيهم الدخول إلى الولايات المتحدة، وقد اقترح إعادة توجيه نظام التأشيرات الحالي إلى الأشخاص المميزين والعمال المهرة بدلاً من ذلك.

وخلال الفترة الرئاسية التي تولاها دونالد ترامب حظرت الولايات المتحدة عددا من مواطني الدول من السفر والهجرة لها.

ومن بين الدول التي تم منع اشتراك مواطنيها لتأشيرات اليانصيب السودان وتنزانيا ونيجيريا وإريتريا وميانمار وكيرغيزستان.

وتمنح هذه التأشيرات البطاقات الخضراء للأشخاص في البلدان ذات مستويات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقد تم وضع حد لهذا البرنامج، قائلاً إنه يتيح للأشخاص غير المرغوب فيهم الدخول إلى الولايات المتحدة، وقد اقترح إعادة توجيه نظام التأشيرات الحالي إلى الأشخاص المميزين والعمال المهرة بدلاً من ذلك.

وخلال الفترة الرئاسية التي تولاها دونالد ترامب حظرت الولايات المتحدة عددا من مواطني الدول من السفر والهجرة لها.