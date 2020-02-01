بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي

خرجت بريطانيا ليل الجمعة من الاتّحاد الأوروبي، منهيةً بذلك 47 عامًا من الزواج الصاخب بين لندن وبروكسل ومفتتحةً، بعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات الشاقّة، صفحةً جديدة من تاريخها.

وبعدما أرجئ ثلاث مرّات، دخل بريكست حيّز التنفيذ في الساعة 23,00 بتوقيتي لندن وغرينيتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى الأمّة قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست “ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى”.

وقال “الأهمّ هذه الليلة هو أن نقول إنّها ليست النهاية بل البداية، إنّها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى.

وفي واشنطن، وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن.

وقال بومبيو في تغريدة بعيد وقوع الطلاق رسمياً بين لندن وبروكسل “سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلاً مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة” من تاريخها.

وبعدما أرجئ ثلاث مرّات، دخل بريكست حيّز التنفيذ في الساعة 23,00 بتوقيتي لندن وغرينيتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى الأمّة قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست “ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى”.

وقال “الأهمّ هذه الليلة هو أن نقول إنّها ليست النهاية بل البداية، إنّها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى.

وفي واشنطن، وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن.

وقال بومبيو في تغريدة بعيد وقوع الطلاق رسمياً بين لندن وبروكسل “سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلاً مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة” من تاريخها.