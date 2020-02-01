اصطياد النوري في الولايات المتحدة بعد “جريمة الفلوجة”

ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل متهم بقتل ضابطي شرطة، خلال قيادته جماعة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” في مدينة الفلوجة العراقية.

وقال مسؤولون أميركيون، الجمعة، إن علي يوسف أحمد النوري «42 عاما» اعتقل في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية.

وذكر بيان للسلطات القضائية في أريزونا أن النوري مطلوب في العراق بتهمة قتل ضابطي الشرطة عمدا عام 2006، وأوضح أن قاضيا عراقيا أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري، وأن الحكومة العراقية وجهت لوزارة العدل الأميركية طلبا بتسليمه.

وسعت وزارة العدل لإصدار أمر اعتقال بحق النوري، ونقل الرجل إلى مركز احتجاز في فينيكس الخميس.

وأضاف البيان أن النوري مثل أمام قاض اتحادي في فينيكس الجمعة، في إطار إجراءات لتسليمه إلى العراق.

وتقول الحكومة العراقية إن النوري كان زعيما لجماعة مرتبطة بالقاعدة في الفلوجة خططت لعمليات ضد الشرطة.

وأشار البيان إلى أن التفاصيل المذكورة في الشكوى العراقية هي اتهامات لم تثبت بعد في المحكمة، وقال إن تسليم النوري يحتاج إلى موافقة محكمة أميركية، وإن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيقرر بعدها ما إذا كان سيسلمه إلى العراق.

ولم يتسن بعد الاتصال بالنوري للتعقيب.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن موعد دخول النوري الولايات المتحدة أو مدة إقامته في فينيكس.

وقال مسؤولون أميركيون، الجمعة، إن علي يوسف أحمد النوري «42 عاما» اعتقل في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية.

وذكر بيان للسلطات القضائية في أريزونا أن النوري مطلوب في العراق بتهمة قتل ضابطي الشرطة عمدا عام 2006، وأوضح أن قاضيا عراقيا أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري، وأن الحكومة العراقية وجهت لوزارة العدل الأميركية طلبا بتسليمه.

وسعت وزارة العدل لإصدار أمر اعتقال بحق النوري، ونقل الرجل إلى مركز احتجاز في فينيكس الخميس.

وأضاف البيان أن النوري مثل أمام قاض اتحادي في فينيكس الجمعة، في إطار إجراءات لتسليمه إلى العراق.

وتقول الحكومة العراقية إن النوري كان زعيما لجماعة مرتبطة بالقاعدة في الفلوجة خططت لعمليات ضد الشرطة.

وأشار البيان إلى أن التفاصيل المذكورة في الشكوى العراقية هي اتهامات لم تثبت بعد في المحكمة، وقال إن تسليم النوري يحتاج إلى موافقة محكمة أميركية، وإن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيقرر بعدها ما إذا كان سيسلمه إلى العراق.

ولم يتسن بعد الاتصال بالنوري للتعقيب.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن موعد دخول النوري الولايات المتحدة أو مدة إقامته في فينيكس.