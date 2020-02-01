واشنطن تعلق على تكليف علاوي بالحكومة العراقية

علقت الولايات المتحدة، السبت، على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية، قائلة إنها ستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر.

وذكر بيان السفارة الأميركية في بغداد “تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي”.

وأضاف أن ترشيح علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق “يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق هذا الهدف”.

وختم البيان بالقول “تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة”.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أعلن، عشية السبت، تكليف وزير الاتصالات السابق برئاسة الحكومة الجديدة.

هذا وقوبل تعيين علاوي برفض من الشارع، حيث سرعان ما خرج المتظاهرون إلى شوارع عدد من المحافظات العراقية للتنديد بالاختيار.

وكان الرئيس العراقي قد أمهل الكتل النيابية حتى السبت، لترشيح رئيس للوزراء، قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلق ردا من الكتل.

يشار إلى أنه مضى أكثر من شهر والعراق دون رئيس حكومة فعلي، بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي.

وذكر بيان السفارة الأميركية في بغداد “تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي”.

وأضاف أن ترشيح علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق “يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق هذا الهدف”.

وختم البيان بالقول “تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة”.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أعلن، عشية السبت، تكليف وزير الاتصالات السابق برئاسة الحكومة الجديدة.

هذا وقوبل تعيين علاوي برفض من الشارع، حيث سرعان ما خرج المتظاهرون إلى شوارع عدد من المحافظات العراقية للتنديد بالاختيار.

وكان الرئيس العراقي قد أمهل الكتل النيابية حتى السبت، لترشيح رئيس للوزراء، قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلق ردا من الكتل.

يشار إلى أنه مضى أكثر من شهر والعراق دون رئيس حكومة فعلي، بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي.