محامو ترامب يطالبون بتبرئته بختام مرافعتهم بمجلس الشيوخ

طالب محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، الاثنين، بتبرئته من الاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب إن “الرئيس لم يرتكب أي خطأ”.

واعتبر أن قرار عزله في مجلس النواب “منحاز تماما وسياسي”، ومؤكدا ثقته بالمجلس.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب إن “الرئيس لم يرتكب أي خطأ”.

واعتبر أن قرار عزله في مجلس النواب “منحاز تماما وسياسي”، ومؤكدا ثقته بالمجلس.