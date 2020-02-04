طعن حتى الموت.. فيديو مقتل رجلين دفاعا عن فتاتين

سمحت محكمة أميركية ببث لقطات فيديو تظهر لحظات عنيفة قتل فيها شخص عنصري رجلين طعنا، بعدما حاولا منعه من الاعتداء على فتاتين، إحداهما ترتدي الحجاب.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2017 وحدثت في ولاية أوريغون غربي البلاد، عندما بدأ جيرمي كريستيان بمهاجمة الفتاتين على متن قطار، وهما مسلمة ترتدي الحجاب، وأخرى يهودية، بكلمات عنصرية.

وحاول رجلان أحدهما في العشرينيات من عمره، والآخر في الخمسينيات، وضع حد لتصرفات كريستيان العنصرية، لكن الأمر ما لبث أن تحول إلى عراك، ثم طعن كريستيان الرجلين حتى قتلا.

ويظهر الفيديو لحظات العراك بين القاتل والضحيتين وسط ذهول ركاب القطار، وينتهي مع لقطات دخول فرق الإنقاذ إلى المقصورة بعد وقوع الجريمة.

ورغم هروبه من المكان، إلا أن عددا من الركاب أبلغوا الشرطة، التي تمكنت سريعا من القبض عليه.

وتقول صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الثلاثاء، إن المحكمة وجهت إليه تهمتي القتل العمد بحق الرجلين، والتفوه بعبارات عنصرية تجاه الفتاتين.

لكن محامي القاتل يجادل بأن تصرف كريستيان كان من منطلق “الدفاع عن النفس”.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2017 وحدثت في ولاية أوريغون غربي البلاد، عندما بدأ جيرمي كريستيان بمهاجمة الفتاتين على متن قطار، وهما مسلمة ترتدي الحجاب، وأخرى يهودية، بكلمات عنصرية.

وحاول رجلان أحدهما في العشرينيات من عمره، والآخر في الخمسينيات، وضع حد لتصرفات كريستيان العنصرية، لكن الأمر ما لبث أن تحول إلى عراك، ثم طعن كريستيان الرجلين حتى قتلا.

ويظهر الفيديو لحظات العراك بين القاتل والضحيتين وسط ذهول ركاب القطار، وينتهي مع لقطات دخول فرق الإنقاذ إلى المقصورة بعد وقوع الجريمة.

ورغم هروبه من المكان، إلا أن عددا من الركاب أبلغوا الشرطة، التي تمكنت سريعا من القبض عليه.

وتقول صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الثلاثاء، إن المحكمة وجهت إليه تهمتي القتل العمد بحق الرجلين، والتفوه بعبارات عنصرية تجاه الفتاتين.

لكن محامي القاتل يجادل بأن تصرف كريستيان كان من منطلق “الدفاع عن النفس”.