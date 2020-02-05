عاجل ترامب: رسالتنا للإرهابيين واضحة لن تفلتوا من العدالة أبدا!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد إن الإدارة الأميركية تدافع بقوة عن الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن رسالتنا إلى الإرهابيين واضحة: لن تلفتوا من العدالة الأميركية أبدا.

وأضاف ترامب خلال كلمته أن تنظيم داعش كان يحتل أكثر من 20 ألف ميل مربع من الأراضي في العراق وسوريا. واليوم تم تدمير “الخلافة” الإقليمية لداعش بنسبة مائة في المائة، والقضاء على مؤسس وزعم التنظيم القاتل المتعطش للدم.

وأشار ترامب في كلمته إلى عملية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، واصفا إياه بأكبر إرهابيي العالم وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة، وبأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأميركية في العراق، وكان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتنظيم مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال .

وأضاف الرئيس الأميركي رسالتنا إلى الإرهابيين واضحة: لن تفلت من العدالة الأميركية أبداً إذا هاجمت مواطنينا ، فإنك تخسر حياتك!

وحول الأزمة مع إيران، قال ترامب في الأشهر الأخيرة، رأينا الإيرانيين الفخورين يرفعون أصواتهم ضد حكامهم القمعيين، ويجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن سعيه للأسلحة النووية، وأن يكف عن نشر الإرهاب والموت والدمار، وأن يبدأ العمل لصالح شعبه.

وأضاف: “بسبب العقوبات القوية التي فرضناها، فإن الاقتصاد الإيراني يعمل بشكل سيء للغاية. يمكننا أن نساعدهم على جعلها جيدة جدًا في فترة زمنية قصيرة، لكن ربما يكونون فخورين جدًا أو حمقى جدًا من طلب هذا. دعونا نرى الطريق الذي يختارونه. الأمر متروك لهم تماما.”

وأضاف ترامب خلال كلمته أن تنظيم داعش كان يحتل أكثر من 20 ألف ميل مربع من الأراضي في العراق وسوريا. واليوم تم تدمير “الخلافة” الإقليمية لداعش بنسبة مائة في المائة، والقضاء على مؤسس وزعم التنظيم القاتل المتعطش للدم.

وأشار ترامب في كلمته إلى عملية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، واصفا إياه بأكبر إرهابيي العالم وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة، وبأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأميركية في العراق، وكان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتنظيم مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال .

وأضاف الرئيس الأميركي رسالتنا إلى الإرهابيين واضحة: لن تفلت من العدالة الأميركية أبداً إذا هاجمت مواطنينا ، فإنك تخسر حياتك!

وحول الأزمة مع إيران، قال ترامب في الأشهر الأخيرة، رأينا الإيرانيين الفخورين يرفعون أصواتهم ضد حكامهم القمعيين، ويجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن سعيه للأسلحة النووية، وأن يكف عن نشر الإرهاب والموت والدمار، وأن يبدأ العمل لصالح شعبه.

وأضاف: “بسبب العقوبات القوية التي فرضناها، فإن الاقتصاد الإيراني يعمل بشكل سيء للغاية. يمكننا أن نساعدهم على جعلها جيدة جدًا في فترة زمنية قصيرة، لكن ربما يكونون فخورين جدًا أو حمقى جدًا من طلب هذا. دعونا نرى الطريق الذي يختارونه. الأمر متروك لهم تماما.”