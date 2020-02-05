عاجل “الشيوخ” يبرئ ترامب من إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس

برأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس.

ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48، فيما صوت 53 عضوا برفض التهمة الثانية مقابل 47 آخر بالتأييد.

وكان قد اتهم مجلس النواب الأميركي ترامب بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، شأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.

وأشارت تقارير بأن ترامب هدد أوكرانيا بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية بأكثر من 250 مليون دولار لدفع الحكومة الأوكرانية لإجراء تحقيقات ذات دوافع سياسية… لصالح حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب 2020″.

وأثار ترامب، وبعض أعضاء الحزب الجمهوري تساؤلات حول ما إذا كانت حصول هنتر بايدن على وظيفة عضو في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز بمثابة تعارض في المصالح.

وبحسب التقارير، فقد انضم هنتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة الأوكرانية في 2014 بعد فترة وجيزة من زيارة قام بها والده لأوكرانيا.

وتباهى بايدن في 2016، عندما كان نائبا

ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48، فيما صوت 53 عضوا برفض التهمة الثانية مقابل 47 آخر بالتأييد.

وكان قد اتهم مجلس النواب الأميركي ترامب بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، شأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.

وأشارت تقارير بأن ترامب هدد أوكرانيا بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية بأكثر من 250 مليون دولار لدفع الحكومة الأوكرانية لإجراء تحقيقات ذات دوافع سياسية… لصالح حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب 2020″.

وأثار ترامب، وبعض أعضاء الحزب الجمهوري تساؤلات حول ما إذا كانت حصول هنتر بايدن على وظيفة عضو في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز بمثابة تعارض في المصالح.

وبحسب التقارير، فقد انضم هنتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة الأوكرانية في 2014 بعد فترة وجيزة من زيارة قام بها والده لأوكرانيا.

وتباهى بايدن في 2016، عندما كان نائبا