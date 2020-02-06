ألمانيا تعلن ترحيل أكثر من 22 ألف طالب لجوء

أعلنت ألمانيا، الخميس، أنها قامت بترحيل نحو 22 ألف طالب لجوء الى بلادهم ما يعني انخفاضا في أعداد المرحلين للعام الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في تقرير سنوي ان هذه الإحصائيات تشير إلى انخفاض أعداد طالبي اللجوء المرحلين باعتبار أن حالات الترحيل بلغت هذا العام 22097 بعدما وصلت إلى 23617 حالة في عام 2018 و 23966 حالة خلال عام 2017.

وبحسب التقرير فإن هذه الأعداد لا تشمل حالات الترحيل القسري من جراء ارتكاب جرائم او مخالفات حيث أن عمليات الترحيل لهذه الأسباب قد شهدت في المقابل زيادة العام الماضي.

وفي السياق ذاته لفتت وزارة الداخلية الألمانية إلى أنها قد رحلت خلال عام 2019 بشكل قسري 2934 شخصا، في مقابل 2497 شخصا خلال عام 2018.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في تقرير سنوي ان هذه الإحصائيات تشير إلى انخفاض أعداد طالبي اللجوء المرحلين باعتبار أن حالات الترحيل بلغت هذا العام 22097 بعدما وصلت إلى 23617 حالة في عام 2018 و 23966 حالة خلال عام 2017.

وبحسب التقرير فإن هذه الأعداد لا تشمل حالات الترحيل القسري من جراء ارتكاب جرائم او مخالفات حيث أن عمليات الترحيل لهذه الأسباب قد شهدت في المقابل زيادة العام الماضي.

وفي السياق ذاته لفتت وزارة الداخلية الألمانية إلى أنها قد رحلت خلال عام 2019 بشكل قسري 2934 شخصا، في مقابل 2497 شخصا خلال عام 2018.