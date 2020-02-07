ترامب يشيد بـ”الانضباط الصيني” في مواجهة كورونا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بكين تبدي “انضباطا كبيرا” في التصدي لتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 636.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “لا يوجد شيء سهل، لكنه سينجح خاصة مع قدوم الطقس الدافئ، نأمل أن يصبح الفيروس أضعف ثم ينتهي”.

وأضاف: “هناك انضباط كبير في الصين، حيث يقود الرئيس شي بحزم عملية ستكون ناجحة للغاية. إننا نعمل عن كثب مع الصين لتقديم المساعدة”.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 31161 مصابا.

وفي هوبي زادت الإصابات بواقع 2447 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين به 22112، كما زاد عدد المصابين في ووهان 1501 أمس الخميس.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “لا يوجد شيء سهل، لكنه سينجح خاصة مع قدوم الطقس الدافئ، نأمل أن يصبح الفيروس أضعف ثم ينتهي”.

وأضاف: “هناك انضباط كبير في الصين، حيث يقود الرئيس شي بحزم عملية ستكون ناجحة للغاية. إننا نعمل عن كثب مع الصين لتقديم المساعدة”.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 31161 مصابا.

وفي هوبي زادت الإصابات بواقع 2447 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين به 22112، كما زاد عدد المصابين في ووهان 1501 أمس الخميس.