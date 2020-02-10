المبعوث الأميركي بشأن سوريا يبدأ جولة في المنطقة وأوروبا

من المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى تركيا لعقد مباحثات مع المسؤولين الأتراك بشأن الأوضاع في محافظة إدلب في الشمال السوري.

وذكرت تقارير إعلامية أن جيفري سيبدأ اليوم تشمل تركيا وألمانيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط..

وسيجتمع المبعوث الأميركي مع مساعد وزير الخارجية التركي، سادات أونال، مع توقعات بعقد لقاء آخر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وتأتي زيارة جيفري بعد توتر وخلاف بين تركيا وروسيا بشأن الأوضاع في إدلب، خلال الأيام الماضية، عقب مقتل جنود أتراك في إدلب جراء قصف للجيش السوري الذي تقدم في المنطقة، وسيطرت على مدن استراتيجية على الطريق الدولي “إم فايف”، ومن أهمها مدينة سراقب.

من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع التركية إنها استهدفت 115 هدفا للجيش السوري ودمرت منها 101 أهداف، فيما اعتبرته “ردا” على مقتل عدد من الجنود الأتراك في نقطة مراقبة في مطار تفتيناز في محافظة إدلب.

وأعلن بيان الوزارة أنه جرى “تحييد 101 عنصر” من الجيش السوري خلال تلك الضربات.

وذكرت تقارير إعلامية أن جيفري سيبدأ اليوم تشمل تركيا وألمانيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط..

وسيجتمع المبعوث الأميركي مع مساعد وزير الخارجية التركي، سادات أونال، مع توقعات بعقد لقاء آخر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وتأتي زيارة جيفري بعد توتر وخلاف بين تركيا وروسيا بشأن الأوضاع في إدلب، خلال الأيام الماضية، عقب مقتل جنود أتراك في إدلب جراء قصف للجيش السوري الذي تقدم في المنطقة، وسيطرت على مدن استراتيجية على الطريق الدولي “إم فايف”، ومن أهمها مدينة سراقب.

من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع التركية إنها استهدفت 115 هدفا للجيش السوري ودمرت منها 101 أهداف، فيما اعتبرته “ردا” على مقتل عدد من الجنود الأتراك في نقطة مراقبة في مطار تفتيناز في محافظة إدلب.

وأعلن بيان الوزارة أنه جرى “تحييد 101 عنصر” من الجيش السوري خلال تلك الضربات.