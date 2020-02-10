البيت الأبيض يعلن موعد زيارة ترامب إلى الهند

أعلن البيت الأبيض، يوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب سيزور الهند يومي 24 و25 فبراير الجاري، مشيراً إلى أن الزيارة تشمل إضافة إلى العاصمة نيودلهي ولاية غوجارات الواقعة في غرب البلاد والتي يتحدر منها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنه “خلال مكالمة هاتفية في نهاية الأسبوع الماضي اتفق الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء مودي على أن هذه الزيارة ستعمق الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة”.

ونقلت “فرانس برس عن البيان إن السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب سترافق زوجها في هذه الزيارة التي ستشمل بالإضافة إلى العاصمة نيودلهي مدينة “أحمد أباد في ولاية غوجارات التي يتحدر منها رئيس الوزراء مودي والتي لعبت دوراً هامّاً في حياة المهاتما غاندي وقيادة حركة الاستقلال الهندية”.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنه “خلال مكالمة هاتفية في نهاية الأسبوع الماضي اتفق الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء مودي على أن هذه الزيارة ستعمق الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة”.

ونقلت “فرانس برس عن البيان إن السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب سترافق زوجها في هذه الزيارة التي ستشمل بالإضافة إلى العاصمة نيودلهي مدينة “أحمد أباد في ولاية غوجارات التي يتحدر منها رئيس الوزراء مودي والتي لعبت دوراً هامّاً في حياة المهاتما غاندي وقيادة حركة الاستقلال الهندية”.