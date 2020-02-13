هجوم صاروخي على قاعدة بها قوات أميركية شمالي العراق

تعرضت قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية قرب كركوك شمالي العراق، لهجوم صاروخي، الخميس، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” نقلا عن مصادر عسكرية.

والهجوم الذي وقع بصاروخ “كاتيوشا”، أصاب قاعدة “كيوان” أو “k1” حيث تتواجد قوات الشرطة الاتحادية العراقية وقوات أميركية.

وأفاد مراسلنا أنه تم رصد تحليق مكثف للمروحيات فوق القاعدة بعد تعرضها للهجوم.

ويعد الهجوم هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بـ30 صاروخا في 27 ديسمبر، ما تسبب بمقتل مدني أميركي.

وكانت الصواريخ الثلاثون، الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة أميركية في بغداد.

والهجوم الذي وقع بصاروخ “كاتيوشا”، أصاب قاعدة “كيوان” أو “k1” حيث تتواجد قوات الشرطة الاتحادية العراقية وقوات أميركية.

وأفاد مراسلنا أنه تم رصد تحليق مكثف للمروحيات فوق القاعدة بعد تعرضها للهجوم.

ويعد الهجوم هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بـ30 صاروخا في 27 ديسمبر، ما تسبب بمقتل مدني أميركي.

وكانت الصواريخ الثلاثون، الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة أميركية في بغداد.