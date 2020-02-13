بـ51 صوتا.. مجلس الشيوخ الأميركي “يكبّل” ترامب أمام إيران

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، في توجيه أي ضربة عسكرية لإيران.

وذكرت وكالة “رويترز” أن قرار تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب ضد إيران، حظي بتأييد 51 عضوا في مجلس الشيوخ بينما رفضه 44، رغم هيمنة الجمهوريين على الغرفة الثانية من الكونغرس.

وبوسع الرئيس الأميركي أن يستخدم الفيتو ضد القرار بعد الموافقة عليه، لكنه وجه تحذيرا إلى مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وحثه على التصويت ضد المشروع.

وكتب ترامب على موقع “تويتر”: “من المهم جدا لأمن لبلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار «قوى الحرب» المتعلق بإيران”.

وأضاف: “نحن نقوم بعمل جيد جدا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف «…» إذا كانت يداي مغلولتين فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة. الديمقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري”.

وفي يناير الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد اعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب.

وذكرت وكالة “رويترز” أن قرار تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب ضد إيران، حظي بتأييد 51 عضوا في مجلس الشيوخ بينما رفضه 44، رغم هيمنة الجمهوريين على الغرفة الثانية من الكونغرس.

وبوسع الرئيس الأميركي أن يستخدم الفيتو ضد القرار بعد الموافقة عليه، لكنه وجه تحذيرا إلى مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وحثه على التصويت ضد المشروع.

وكتب ترامب على موقع “تويتر”: “من المهم جدا لأمن لبلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار «قوى الحرب» المتعلق بإيران”.

وأضاف: “نحن نقوم بعمل جيد جدا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف «…» إذا كانت يداي مغلولتين فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة. الديمقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري”.

وفي يناير الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد اعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب.