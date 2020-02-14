بومبيو يعلق على مصادرة صواريخ إيرانية في طريقها للحوثيين

علق وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على مصادرة البحرية الأميركية صواريخ إيرانية في طرقها للحوثيين في اليمن، بالقول إن “هذا مثال آخر على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “اعترضت البحرية الأميركية 358 صاروخا إيرانيا إضافة لمكونات أسلحة أخرى في طريقهم إلى الحوثيين في اليمن”.

وأضاف “هذا مثال آخر على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، حيث تواصل جمهورية إيران تحدي مجلس الأمن الدولي”.

وتابع “يجب على العالم أن يرفض العنف الإيراني وأن يتحرك لإعادة فرض حظر تصدير الأسلحة على إيران”.

وكان الجيش الأميركي أعلن، الخميس، مصادرة سفينة تابعة للبحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات، بعد توقيف سفينة شراعية في بحر العرب الأحد الماضي.

الجيش، في بيانه، أكد أن الأسلحة المصادرة من تصنيع وتصميم إيراني، وتضم 3 صواريخ أرض جو، موضحا أن الأسلحة المضبوطة متطابقة مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أميركية أخرى في نوفمبر الماضي.

وذكر البيان أن هذه الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي باليمن، في إطار انتهاك إيران المستمر لقرارات مجلس الأمن، التي تحظر إمداد الحوثيين بالسلاح.

تزويد طهران للحوثيين بالأسلحة يأتي ضمن خطة طويلة الأمد، إذ شهدت الأعوام الماضية، ضبط عمليات تهريب متعددة لليمن تثبت تورط إيران فيها، بعد اعتراضها من قبل سفن حربية أميركية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد كشف أيضا وفي مناسبات عدة، بقايا صواريخ وطائرات مسيرة، تحمل بصمات إيرانية أمنها النظام للمليشيات الحوثية.

وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “اعترضت البحرية الأميركية 358 صاروخا إيرانيا إضافة لمكونات أسلحة أخرى في طريقهم إلى الحوثيين في اليمن”.

وأضاف “هذا مثال آخر على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، حيث تواصل جمهورية إيران تحدي مجلس الأمن الدولي”.

وتابع “يجب على العالم أن يرفض العنف الإيراني وأن يتحرك لإعادة فرض حظر تصدير الأسلحة على إيران”.

وكان الجيش الأميركي أعلن، الخميس، مصادرة سفينة تابعة للبحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات، بعد توقيف سفينة شراعية في بحر العرب الأحد الماضي.

الجيش، في بيانه، أكد أن الأسلحة المصادرة من تصنيع وتصميم إيراني، وتضم 3 صواريخ أرض جو، موضحا أن الأسلحة المضبوطة متطابقة مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أميركية أخرى في نوفمبر الماضي.

وذكر البيان أن هذه الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي باليمن، في إطار انتهاك إيران المستمر لقرارات مجلس الأمن، التي تحظر إمداد الحوثيين بالسلاح.

تزويد طهران للحوثيين بالأسلحة يأتي ضمن خطة طويلة الأمد، إذ شهدت الأعوام الماضية، ضبط عمليات تهريب متعددة لليمن تثبت تورط إيران فيها، بعد اعتراضها من قبل سفن حربية أميركية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد كشف أيضا وفي مناسبات عدة، بقايا صواريخ وطائرات مسيرة، تحمل بصمات إيرانية أمنها النظام للمليشيات الحوثية.