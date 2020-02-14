مسؤول: الولايات المتحدة وطالبان تتفقان على هدنة في أفغانستان

قال مسؤول أميركي بارز، الجمعة، إن الولايات المتحدة وحركة طالبان توصلتا إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، يسري “قريبا جدا”، وقد يفضي إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق على “خفض العنف” لمدة سبعة أيام، ستتبعه بداية محادثات سلام تتضمن “جميع الأفغان” في غضون عشرة أيام، على أن تكون “محددة للغاية” وتغطي البلاد ككل، بما فيها القوات الأفغانية.

وتحدث المسؤول مشترطا التكتم على هويته، كونه غير مخول الكشف عن تفاصيل قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، حسب ما ذكرت كوالة أسوشييتد برس.

تأتي التطورات في الوقت الذي التقى فيه وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين، مايك بومبيو ومارك إسبر، الجمعة، بالرئيس الأفغاني أشرف غني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وكانت الهدنة متوقعة على نطاق واسع، إذ وافق الرئيس دونالد ترامب من حيث المبدأ على الاتفاق، الذي قد يؤدي إلى بدء انسحاب قوات أميركية من أفغانستان، وفق مسؤولين أميركيين.

ووضع التفاصيل النهائية مؤخرا، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليلزاد، وممثلو طالبان.

وزار خليلزاد ميونخ وحضر اجتماع بومبيو واسبر، إضافة إلى حضور الجنرال سكوت ميلر، قائد القوة الدولية في أفغانستان، التي تقودها الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق على “خفض العنف” لمدة سبعة أيام، ستتبعه بداية محادثات سلام تتضمن “جميع الأفغان” في غضون عشرة أيام، على أن تكون “محددة للغاية” وتغطي البلاد ككل، بما فيها القوات الأفغانية.

وتحدث المسؤول مشترطا التكتم على هويته، كونه غير مخول الكشف عن تفاصيل قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، حسب ما ذكرت كوالة أسوشييتد برس.

تأتي التطورات في الوقت الذي التقى فيه وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين، مايك بومبيو ومارك إسبر، الجمعة، بالرئيس الأفغاني أشرف غني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وكانت الهدنة متوقعة على نطاق واسع، إذ وافق الرئيس دونالد ترامب من حيث المبدأ على الاتفاق، الذي قد يؤدي إلى بدء انسحاب قوات أميركية من أفغانستان، وفق مسؤولين أميركيين.

ووضع التفاصيل النهائية مؤخرا، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليلزاد، وممثلو طالبان.

وزار خليلزاد ميونخ وحضر اجتماع بومبيو واسبر، إضافة إلى حضور الجنرال سكوت ميلر، قائد القوة الدولية في أفغانستان، التي تقودها الولايات المتحدة.