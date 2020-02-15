بومبيو مخاطبا روسيا والصين: الغرب “سيفوز”

دافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم السبت، عن دور بلاده على الصعيد العالمي وشن هجوما لاذعا على الصين وروسيا، مشددا على أن مُثل وقيم الغرب ستسود.

وقال بومبيو في كلمة ألقاها بمؤتمر ميونيخ للأمن “يسعدني أن أبلغكم أن وفاة التحالف عبر الأطلسي «الناتو» مبالغ فيها إلى حد كبير. الغرب سيفوز، وسنفوز سويّا”.

ودافع في كلمته عن دور بلاده على الصعيد العالمي، معربا عن رفضه الانتقادات “الموجهة إلينا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الساحة الدولية”.

وخص الوزير الأميركي بالذكر انتقادات الرئيس الألماني ومسؤولين أوروبيين آخرين بشأن سياسة الانطواء لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال إن هذه التصريحات تصب في الاتجاه نفسه، مشيرا إلى أنها “لا تعكس الواقع إطلاقا”.

من جهة أخرى، أعلن بومبيو أن بلاده ستموّل مشروعات في قطاع الطاقة تبلغ قيمتها مليار دولار في دول شرق ووسط أوروبا لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في مواجهة روسيا.

وصرّح يومبيو “في إشارة إلى دعم سيادة أصدقائنا الأوروبيين وازدهارهم واستقلالهم في مجال الطاقة «..» تنوي الولايات المتحدة منح ما تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويلات لدول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في مبادرة البحار الثلاثة” «البلطيق والأدرياتكي والبحر الأسود» التي تشمل 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

إيران

وتحدث بومبيو كذلك عن إيران، قائلا إن هذه الدولة تنتهك سيادة العراق ولبنان و”تخنق العراقيين واللبنانيين”، مضيفا أنها تشن أيضا “هجمات إلكترونية في الشرق الأوسط”.

وتحتضن المدينة الألمانية أعمال مؤتمر ميونيخ الأمني في دورته السادسة والخمسين، حيث سيناقش ساسة العالم ملفات عدة تخص عددا من القضايا الراهنة.

وقال بومبيو في كلمة ألقاها بمؤتمر ميونيخ للأمن “يسعدني أن أبلغكم أن وفاة التحالف عبر الأطلسي «الناتو» مبالغ فيها إلى حد كبير. الغرب سيفوز، وسنفوز سويّا”.

ودافع في كلمته عن دور بلاده على الصعيد العالمي، معربا عن رفضه الانتقادات “الموجهة إلينا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الساحة الدولية”.

وخص الوزير الأميركي بالذكر انتقادات الرئيس الألماني ومسؤولين أوروبيين آخرين بشأن سياسة الانطواء لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال إن هذه التصريحات تصب في الاتجاه نفسه، مشيرا إلى أنها “لا تعكس الواقع إطلاقا”.

من جهة أخرى، أعلن بومبيو أن بلاده ستموّل مشروعات في قطاع الطاقة تبلغ قيمتها مليار دولار في دول شرق ووسط أوروبا لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في مواجهة روسيا.

وصرّح يومبيو “في إشارة إلى دعم سيادة أصدقائنا الأوروبيين وازدهارهم واستقلالهم في مجال الطاقة «..» تنوي الولايات المتحدة منح ما تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويلات لدول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في مبادرة البحار الثلاثة” «البلطيق والأدرياتكي والبحر الأسود» التي تشمل 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

إيران

وتحدث بومبيو كذلك عن إيران، قائلا إن هذه الدولة تنتهك سيادة العراق ولبنان و”تخنق العراقيين واللبنانيين”، مضيفا أنها تشن أيضا “هجمات إلكترونية في الشرق الأوسط”.

وتحتضن المدينة الألمانية أعمال مؤتمر ميونيخ الأمني في دورته السادسة والخمسين، حيث سيناقش ساسة العالم ملفات عدة تخص عددا من القضايا الراهنة.