حظر تجول عند بحيرة أميركية.. والسبب “فالنتاين الثعابين”

أغلقت مدينة بولاية فلوريدا الأمريكية قسما من البحيرة، الخميس، بعد تلقيها تقارير عن احتشاد عدد كبير من الثعابين، قبل أن يتضح أن هذه المخلوقات كانت تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة.

وكتبت إدارة منتزهات مدينة ليكلاند آند ريكريشن، على صفحتها على فيسبوك، أن مجموعة من الثعابين المائية غير السامة تجمعت لتتزاوج بالقرب من دوران مروري.

وأرفقت الإدارة المنشورة بصورة واحدة لشاطئ البحيرة، ولقطات قريبة من ثعبان بني مختبئ وسط أوراق الشجر.

وقال المسؤولون إن الثعابين “عموما ليست عدوانية طالما أن الناس لا يزعجونها”.

وبمجرد انتهاء التزاوج، يُتوقع من الثعابين أن تسلك طرقها المنفصلة. وقالت المدينة إن ثعابين فلوريدا المائية هي من الأنواع المحلية.

وتقع مدينة ليكلاند وسط ولاية فلوريدا بين تامبا وأورلاندو.

وكتبت إدارة منتزهات مدينة ليكلاند آند ريكريشن، على صفحتها على فيسبوك، أن مجموعة من الثعابين المائية غير السامة تجمعت لتتزاوج بالقرب من دوران مروري.

وأرفقت الإدارة المنشورة بصورة واحدة لشاطئ البحيرة، ولقطات قريبة من ثعبان بني مختبئ وسط أوراق الشجر.

وقال المسؤولون إن الثعابين “عموما ليست عدوانية طالما أن الناس لا يزعجونها”.

وبمجرد انتهاء التزاوج، يُتوقع من الثعابين أن تسلك طرقها المنفصلة. وقالت المدينة إن ثعابين فلوريدا المائية هي من الأنواع المحلية.

وتقع مدينة ليكلاند وسط ولاية فلوريدا بين تامبا وأورلاندو.