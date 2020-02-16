بعد أسابيع من المطاردة.. شرطة نيويورك تعتقل مراهقا قتل طالبة

اعتقلت شرطة نيويورك مراهقا يشتبه بأنه طعن طالبة جامعية في الثامنة عشرة من عمرها، مما أدى إلى وفاتها مطلع ديسمبر 2018 بحديقة عامة في حي هارلم.

ولاحقت الشرطة المراهق البالغ من العمر 14 عاما لعدة أسابيع، وفق ما قال قائد شرطة نيويورك ديرموت شيا خلال مؤتمر صحافي.

وكانت تيسا ميجرز طالبة في السنة الأولى في جامعة برنارد العريقة، وهاجمها ثلاثة مراهقين بداعي السرقة في متنزه مورنينغ سايد.

وتطور الحادث الذي وقع بالحديقة التي تفصل حي الجامعات عن بقية أرجاء منطقة هارلم، بعدما طعنها أحد المهاجمين قبل فراره، وتوفيت الشابة متأثرة بجروحها في المستشفى بعيد ذلك.

وحددت سريعا هوية المشتبه فيه الرئيسي، وكان من المقرر أن يمثل منتصف ديسمبر أمام السلطات، إلا أنه فر فجأة من سيارة الأجرة التي كانت تنقله إلى مركز الشرطة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد شرطة نيويورك ديرموت شيا قوله: “نحن على ثقة أن الشخص الموقوف راهنا هو الذي طعن” تيسا ميجرز.

ووجهت إلى المراهق، السبت، تهمة القتل العمد والسرقة ووضع في الحبس بطلب من المدعي العام سايرس فانس، الذي برر قراره باحتمال فراره من جديد.

وسيمثل الموقوف، الأربعاء المقبل، أمام أحد القضاة. وفي إطار الإجراءات القضائية، لن يعتبر المراهق قاصرا على الصعيد الجنائي، كما يسمح القانون في نيويورك بذلك.

وأكد المدعي العام أن التحقيق سمح بجمع سلسلة من الأدلة التي تدين المشتبه فيه، من بينها تسجيل مصور وشهادات وتحاليل الحمض النووي.

وألمح إلى أن المشتبه فيه اعترف على ما يبدو خلال استجوابه. ووجه الاتهام إلى شريك محتمل آخر له يبلغ الثالثة عشرة من عمره، لكن الأخير سيمثل أمام محكمة الأحداث.

ولاحقت الشرطة المراهق البالغ من العمر 14 عاما لعدة أسابيع، وفق ما قال قائد شرطة نيويورك ديرموت شيا خلال مؤتمر صحافي.

وكانت تيسا ميجرز طالبة في السنة الأولى في جامعة برنارد العريقة، وهاجمها ثلاثة مراهقين بداعي السرقة في متنزه مورنينغ سايد.

وتطور الحادث الذي وقع بالحديقة التي تفصل حي الجامعات عن بقية أرجاء منطقة هارلم، بعدما طعنها أحد المهاجمين قبل فراره، وتوفيت الشابة متأثرة بجروحها في المستشفى بعيد ذلك.

وحددت سريعا هوية المشتبه فيه الرئيسي، وكان من المقرر أن يمثل منتصف ديسمبر أمام السلطات، إلا أنه فر فجأة من سيارة الأجرة التي كانت تنقله إلى مركز الشرطة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد شرطة نيويورك ديرموت شيا قوله: “نحن على ثقة أن الشخص الموقوف راهنا هو الذي طعن” تيسا ميجرز.

ووجهت إلى المراهق، السبت، تهمة القتل العمد والسرقة ووضع في الحبس بطلب من المدعي العام سايرس فانس، الذي برر قراره باحتمال فراره من جديد.

وسيمثل الموقوف، الأربعاء المقبل، أمام أحد القضاة. وفي إطار الإجراءات القضائية، لن يعتبر المراهق قاصرا على الصعيد الجنائي، كما يسمح القانون في نيويورك بذلك.

وأكد المدعي العام أن التحقيق سمح بجمع سلسلة من الأدلة التي تدين المشتبه فيه، من بينها تسجيل مصور وشهادات وتحاليل الحمض النووي.

وألمح إلى أن المشتبه فيه اعترف على ما يبدو خلال استجوابه. ووجه الاتهام إلى شريك محتمل آخر له يبلغ الثالثة عشرة من عمره، لكن الأخير سيمثل أمام محكمة الأحداث.