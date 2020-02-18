لمواجهة كورونا.. الصين تعفي أجهزة أميركية من الضرائب

أعلنت الصين، الثلاثاء، إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأميركية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتباراً من الثاني من مارس.

وتحاول السلطات الصينية احتواء الوباء القاتل بتوفير كافة الوسائل الطبية والوقائية سزاء المتوفرة في داخل الصين أو الاستعانة بما هو متوفر في خارج البلاد.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتباراً من الثاني من مارس.

وتحاول السلطات الصينية احتواء الوباء القاتل بتوفير كافة الوسائل الطبية والوقائية سزاء المتوفرة في داخل الصين أو الاستعانة بما هو متوفر في خارج البلاد.