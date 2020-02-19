بومبيو: مستعدون للتحدث مع الإيرانيين في أي وقت.. بشرط

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده على استعداد للتحدث مع الإيرانيين في أي وقت، مضيفا “لكن يتعين عليهم تغيير سلوكهم بشكل جذري”.

وذكر بومبيو في تصريحات متفرقة للصحفيين على متن الطائرة “نحن على استعداد للتحدث للإيرانيين في أي وقت، لكن يتعين عليهم تغيير سلوكهم بشكل جذري.. هذا ما طلبناه باستمرار لمدة 3 سنوات، ووضعنا 12 نقطة وأمورا يتعين عليهم القيام بها”.

وتابع “لا يمكنهم بناء برنامجهم النووي وإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم، وأنشطتهم خارج الحدود غير مقبولة.. عليهم إعادة برنامج الصواريخ إلى مكان يسمح لهم فيه بالدفاع عن أنفسهم، لكن ليس أكثر من ذلك”.

وأردف قائلا “عندما يكون الإيرانيون مستعدين للمجيء إلى الطاولة والتحدث، سنكون مستعدين. لسنا على عجلة ولسنا قلقين”.

وأوضح كذلك أن انتهاكات الإيرانيين لحقوق الإنسان مستمرة، مشيرا إلى أنهم “ما يزالون يحتجزون الأوروبيين والأميركيين بشكل غير قانوني وهذا أمر غير مقبول”.

وبشأن ما تتعرض له السفارة الأميركية في بغداد، قال الوزير الأميركي “نعمل مع الحكومة العراقية. على الحكومة هناك تحمل مسؤولية الحفاظ على سفارتنا ومنشآتنا العسكرية. لم يتمكنوا من تحقيق ذلك مرارا. نحن لا نتطلع فقط إلى إلقاء القبض على من قاموا بالهجوم على السفارة، بل نطالبهم بالقيام بالمزيد من العمل”.

وأضاف “لا أتحدث مسبقا عما يمكن أن يكون عليه ردنا على الهجوم على السفارة، لكننا ندرك أنه لا يمكن أن يصبح أمرا طبيعيا أن يقوم الإيرانيون عبر وكلائهم في العراق بتعريض حياة الأميركيين للخطر.. هذا لا يمكن أن يكون عاديا ولا يمكن أن يكون روتينيا”.

وختم حديثه بالقول “في النهاية، يجب أن تكون هناك مساءلة مرتبطة بتلك الهجمات الخطيرة للغاية”.

وذكر بومبيو في تصريحات متفرقة للصحفيين على متن الطائرة “نحن على استعداد للتحدث للإيرانيين في أي وقت، لكن يتعين عليهم تغيير سلوكهم بشكل جذري.. هذا ما طلبناه باستمرار لمدة 3 سنوات، ووضعنا 12 نقطة وأمورا يتعين عليهم القيام بها”.

وتابع “لا يمكنهم بناء برنامجهم النووي وإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم، وأنشطتهم خارج الحدود غير مقبولة.. عليهم إعادة برنامج الصواريخ إلى مكان يسمح لهم فيه بالدفاع عن أنفسهم، لكن ليس أكثر من ذلك”.

وأردف قائلا “عندما يكون الإيرانيون مستعدين للمجيء إلى الطاولة والتحدث، سنكون مستعدين. لسنا على عجلة ولسنا قلقين”.

وأوضح كذلك أن انتهاكات الإيرانيين لحقوق الإنسان مستمرة، مشيرا إلى أنهم “ما يزالون يحتجزون الأوروبيين والأميركيين بشكل غير قانوني وهذا أمر غير مقبول”.

وبشأن ما تتعرض له السفارة الأميركية في بغداد، قال الوزير الأميركي “نعمل مع الحكومة العراقية. على الحكومة هناك تحمل مسؤولية الحفاظ على سفارتنا ومنشآتنا العسكرية. لم يتمكنوا من تحقيق ذلك مرارا. نحن لا نتطلع فقط إلى إلقاء القبض على من قاموا بالهجوم على السفارة، بل نطالبهم بالقيام بالمزيد من العمل”.

وأضاف “لا أتحدث مسبقا عما يمكن أن يكون عليه ردنا على الهجوم على السفارة، لكننا ندرك أنه لا يمكن أن يصبح أمرا طبيعيا أن يقوم الإيرانيون عبر وكلائهم في العراق بتعريض حياة الأميركيين للخطر.. هذا لا يمكن أن يكون عاديا ولا يمكن أن يكون روتينيا”.

وختم حديثه بالقول “في النهاية، يجب أن تكون هناك مساءلة مرتبطة بتلك الهجمات الخطيرة للغاية”.