ترامب واثق من “تعامل” الصين مع “كورونا”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر، الأربعاء، إنه على ثقة من أن الصين “تحاول جاهدة” التصدي لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الصين عن انخفاض حاد في حالات الإصابة الجديدة في إقليم هوبي بؤرة التفشي، رغم أن وفاة أكثر من 2000 مصاب جعلت الوباء من بين أكبر حالات الطوارئ الصحية العالمية في العقود الأخيرة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس 10 فينيكس”: “حسنا، أنا واثق من أنهم يحاولون جاهدين للغاية… أعتقد أن الأرقام ستتحسن تدريجياً”.

وأعلنت الصين عن انخفاض حاد في حالات الإصابة الجديدة في إقليم هوبي بؤرة التفشي، رغم أن وفاة أكثر من 2000 مصاب جعلت الوباء من بين أكبر حالات الطوارئ الصحية العالمية في العقود الأخيرة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس 10 فينيكس”: “حسنا، أنا واثق من أنهم يحاولون جاهدين للغاية… أعتقد أن الأرقام ستتحسن تدريجياً”.