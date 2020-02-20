العراق يعلق التأشيرات السياحية للإيرانيين بسبب كورونا

قرر وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، الخميس، تعليق منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وارتأت الوزاة منع الوافدين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية، فضلا عن منع السفر لها، مشيرة إلى استثناء الوفود الدبلوماسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان الوزارة أن “خلية الأزمة الخاصة في الوزارة، إرتأت منع الوافدين من إيران كافة، من دخول الأراضي العراقية، في كافة المنافذ، وإلى إشعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية التي تخضع للفحص الطبي”.

وأشار إلى “استثناء العراقيين الموجودين حاليا في إيران، من المنع، على أن يخضعوا لإجراءات الوزارة، المتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما”.

وعلقت الخطوط الجوية العراقية الرحلات إلى إيران، كإجراء وقائي، بحسب مراسلنا.

وكانت وزارة الصحة خاطبت اليوم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية، بهدف منع الوافدين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية.

وتأتي هذه الإجراءات العراقية بعد 24 ساعة من إعلان وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن إيرانيين اثنين توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

والخميس، أفاد مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا وهاب زادة، بتسجيل 3 حالات جديدة مصابة بكورونا.

وكانت المطالب الشعبية بإيقاف الرحلات من وإلى إيران ارتفعت على المواقع الاجتماعية، حيث طالب عراقيون على تويتر بضرورة فرض إغلاق مؤقت للحدود مع إيران.

كما أغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران لمنع دخول الوافدين الإيرانيين.

وارتأت الوزاة منع الوافدين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية، فضلا عن منع السفر لها، مشيرة إلى استثناء الوفود الدبلوماسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان الوزارة أن “خلية الأزمة الخاصة في الوزارة، إرتأت منع الوافدين من إيران كافة، من دخول الأراضي العراقية، في كافة المنافذ، وإلى إشعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية التي تخضع للفحص الطبي”.

وأشار إلى “استثناء العراقيين الموجودين حاليا في إيران، من المنع، على أن يخضعوا لإجراءات الوزارة، المتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما”.

وعلقت الخطوط الجوية العراقية الرحلات إلى إيران، كإجراء وقائي، بحسب مراسلنا.

وكانت وزارة الصحة خاطبت اليوم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية، بهدف منع الوافدين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية.

وتأتي هذه الإجراءات العراقية بعد 24 ساعة من إعلان وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن إيرانيين اثنين توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

والخميس، أفاد مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا وهاب زادة، بتسجيل 3 حالات جديدة مصابة بكورونا.

وكانت المطالب الشعبية بإيقاف الرحلات من وإلى إيران ارتفعت على المواقع الاجتماعية، حيث طالب عراقيون على تويتر بضرورة فرض إغلاق مؤقت للحدود مع إيران.

كما أغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران لمنع دخول الوافدين الإيرانيين.