فيديو.. لحظة اعتقال المنفذ المحتمل لحادث الطعن في مسجد لندن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، اللقطات الأولى التي تظهر القبض على شخص طعن رجلا داخل مسجد في العاصمة البريطانية، لندن.

ويظهر في الفيديو المشتبه به وقد جثم فوقه أحد عناصر الأمن البريطاني، مكبلا يديه بالأصفاد.

وفي لقطات أخرى، رافق 5 عناصر من الأمن البريطاني الرجل واقتادوه خارج المسجد.

ونشر أحد رواد الانترنت صورا يظهر فيها رجل طريح الأرض تحت سيطرة شرطيين.

وقال إن الضحية هو مؤذن المسجد.

وروى هذا الشخص الذي قال إن اسمه مرشد “دخل إرهابي أبيض البشرة وهو يركض مسجد ريجنت بارك أثناء صلاة العصر اليوم وطعن المؤذن في العنق”.

وأضاف “الأمر رهيب جدا. «ما عاد» أي مسلم آمنا في مكان عبادته”.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية أن رجلا أصيب بجروح جراء التعرض للطعن بسكين في مسجد قرب منطقة ريجينت بارك.

وقالت في بيان “عثر على رجل مصاب بجروح من الطعن. عالجه المسعفون قبل نقله إلى المستشفى”.

وبحسب الشرطة البريطانية، فقد اعتقل رجل في مسرح الواقعة لشبهة الشروع في القتل.

ويظهر في الفيديو المشتبه به وقد جثم فوقه أحد عناصر الأمن البريطاني، مكبلا يديه بالأصفاد.

وفي لقطات أخرى، رافق 5 عناصر من الأمن البريطاني الرجل واقتادوه خارج المسجد.

ونشر أحد رواد الانترنت صورا يظهر فيها رجل طريح الأرض تحت سيطرة شرطيين.

وقال إن الضحية هو مؤذن المسجد.

وروى هذا الشخص الذي قال إن اسمه مرشد “دخل إرهابي أبيض البشرة وهو يركض مسجد ريجنت بارك أثناء صلاة العصر اليوم وطعن المؤذن في العنق”.

وأضاف “الأمر رهيب جدا. «ما عاد» أي مسلم آمنا في مكان عبادته”.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية أن رجلا أصيب بجروح جراء التعرض للطعن بسكين في مسجد قرب منطقة ريجينت بارك.

وقالت في بيان “عثر على رجل مصاب بجروح من الطعن. عالجه المسعفون قبل نقله إلى المستشفى”.

وبحسب الشرطة البريطانية، فقد اعتقل رجل في مسرح الواقعة لشبهة الشروع في القتل.