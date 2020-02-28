بعد “التهديد التركي”.. اليونان تعزز مراقبة حدودها

قالت مصادر حكومية، الجمعة، إن اليونان عززت إجراءات المراقبة على الحدود البحرية والبرية مع تركيا، بعد التطورات التي وقعت الليلة الماضية في إدلب السورية.

وقال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع بعد الآن اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، في رد منها على مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية شنتها القوات الحكومية السورية في إدلب.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن أثينا على اتصال أيضا بالاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي في هذا الصدد.

وكانت اليونان البوابة الرئيسية لمئات الآلاف من اللاجئين الذين تدفقوا من تركيا في نزوح جماعي عامي 2015 و2016، إلى أن أدى اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي إلى وقف هذا التدفق.

وقال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع بعد الآن اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، في رد منها على مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية شنتها القوات الحكومية السورية في إدلب.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن أثينا على اتصال أيضا بالاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي في هذا الصدد.

وكانت اليونان البوابة الرئيسية لمئات الآلاف من اللاجئين الذين تدفقوا من تركيا في نزوح جماعي عامي 2015 و2016، إلى أن أدى اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي إلى وقف هذا التدفق.