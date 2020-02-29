بابا الفاتيكان يلغي ارتباطاته لليوم الثالث بسبب “نزلة برد”

ألغى البابا فرانسيس ارتباطاته الرسمية لليوم الثالث على التوالي السبت حيث يعاني من نزلة برد على ما يبدو.

ولم يلغ بابا الفاتيكان، البالغ من العمر 83 عامًا والذي فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا، الكثير من اللقاءات الجماهيرية أو الأحداث الرسمية خلال بابويته المستمرة منذ سبع سنوات.

لكن المكتب الصحفي للفاتيكان قال إن البابا فرانسيس يواصل العمل من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا في الفاتيكان ويستقبل أشخاصاً على انفراد.

واليوم السبت، كانت تلك اللقاءات الخاصة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان وسفيري فرانسيس في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يغادر فرانسيس الفاتيكان، غدا الأحد، مع كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع من التدريبات الروحية في الريف الروماني، وهو مكان اعتكاف سنوي يحضره البابا في بداية كل صوم كبير.

وظهر فرانسيس آخر مرة علانية يوم الأربعاء، في قداس يوم الأربعاء.

وفي اليوم التالي، قام بإلغاء قداس على الجانب الآخر من المدينة مع القساوسة الرومان، وألغى لقاء يوم الجمعة مع المشاركين في مؤتمر للفاتيكان عن الذكاء الاصطناعي.

وأكد الفاتيكان أن البابا فرانسيس يحتفل بالقداس كل صباح ويستقبل الحاضرين في النهاية ثم يواصل العمل من المنزل.

ولم يلغ بابا الفاتيكان، البالغ من العمر 83 عامًا والذي فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا، الكثير من اللقاءات الجماهيرية أو الأحداث الرسمية خلال بابويته المستمرة منذ سبع سنوات.

لكن المكتب الصحفي للفاتيكان قال إن البابا فرانسيس يواصل العمل من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا في الفاتيكان ويستقبل أشخاصاً على انفراد.

واليوم السبت، كانت تلك اللقاءات الخاصة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان وسفيري فرانسيس في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يغادر فرانسيس الفاتيكان، غدا الأحد، مع كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع من التدريبات الروحية في الريف الروماني، وهو مكان اعتكاف سنوي يحضره البابا في بداية كل صوم كبير.

وظهر فرانسيس آخر مرة علانية يوم الأربعاء، في قداس يوم الأربعاء.

وفي اليوم التالي، قام بإلغاء قداس على الجانب الآخر من المدينة مع القساوسة الرومان، وألغى لقاء يوم الجمعة مع المشاركين في مؤتمر للفاتيكان عن الذكاء الاصطناعي.

وأكد الفاتيكان أن البابا فرانسيس يحتفل بالقداس كل صباح ويستقبل الحاضرين في النهاية ثم يواصل العمل من المنزل.