بعد وفاة أول أميركي بكورونا.. ترامب يتعهد بهذا الإجراء

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه سيجري فحص المسافرين من دول تعاني من معدل مرتفع لخطر انتشار فيروس كورونا قبل ركوبهم الطائرات ولدى وصولهم أيضا، في الوقت الذي تسارع فيه الإدارة الأميركية لطمأنة المواطنين بعد أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا.

وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن في بيان صحفي، السبت، أن رجلا في الخمسينات من العمر يعاني ظروفا صحية توفي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتلاحق إدارة ترامب الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، وذلك بفرض قيود على حركة السفر وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.

وكتب ترامب في حسابه على “تويتر”، الأحد، يقول: “فيما يتعلق بفيروس كورونا. إضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك الدول، سيتم كذلك فحصهم عند وصولهم لأميركا. شكرا لكم”.

وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن في بيان صحفي، السبت، أن رجلا في الخمسينات من العمر يعاني ظروفا صحية توفي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتلاحق إدارة ترامب الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، وذلك بفرض قيود على حركة السفر وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.

وكتب ترامب في حسابه على “تويتر”، الأحد، يقول: “فيما يتعلق بفيروس كورونا. إضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك الدول، سيتم كذلك فحصهم عند وصولهم لأميركا. شكرا لكم”.