ترامب يجري “مكالمة تاريخية” مع زعيم حركة طالبان

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أول مكالمة هاتفية مع زعيم طالبان الملا برادار، حسب ما أعلنت الحركة المسلحة، الثلاثاء، بعد أيام من توقيع واشنطن اتفاقا تاريخيا معها.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه أجرى محادثة جيدة للغاية مع زعيم طالبان.

وفي وقت سابق، كتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر، أن رئيس الولايات المتحدة أجرى مكالمة هاتفية مع الملا برادار أخوند”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية قد أصدرتا، السبت، بيانا مشتركا قبل توقيع الاتفاق الأميركي مع حركة طالبان المتشددة، أوضحت فيه واشنطن أنها ستستكمل سحب قواتها وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وجاء في البيان، أن أميركا ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600، خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

وبعد خفض أولي للقوات وصولا إلى 8600 جندي، تقوم الولايات المتحدة وشركاؤها “بإتمام سحب قواتها المتبقية من أفغانستان خلال 14 شهرا، وسيقومون بسحب جميع جنودهم من القواعد المتبقية” وفق الإعلان.

وأشاد ترامب، السبت، بتوقيع الاتفاق التاريخي مع طالبان، معربا عن أمل واشنطن أن يمهد لانتهاء أطول حروبها، مشيرا إلى أنه سيلتقي قادة طالبان “شخصيا في المستقبل غير البعيد”.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد أعلن، الاثنين، أنه منح الضوء الأخضر لكبير قادة القوات الأميركية في أفغانستان للبدء بسحب أولي للقوات من هناك.

وأشار إسبر إلى أنه ليس متأكدا مما إذا كان الانسحاب قد بدأ، لكنه قال إنه يتطلب أن يبدأ في غضون 10 أيام من التوقيع على اتفاق السلام مع طالبان، السبت.

وأوضح المسؤول الأميركي أيضا أن الجنرال سكوت ميلر، قائد القوات الأميركية في كابول، لديه صلاحية بدء سحب القوات إلى حد 8600 جندي من الإجمالي الحالي البالغ 13 ألفا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه أجرى محادثة جيدة للغاية مع زعيم طالبان.

وفي وقت سابق، كتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر، أن رئيس الولايات المتحدة أجرى مكالمة هاتفية مع الملا برادار أخوند”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية قد أصدرتا، السبت، بيانا مشتركا قبل توقيع الاتفاق الأميركي مع حركة طالبان المتشددة، أوضحت فيه واشنطن أنها ستستكمل سحب قواتها وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وجاء في البيان، أن أميركا ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600، خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

وبعد خفض أولي للقوات وصولا إلى 8600 جندي، تقوم الولايات المتحدة وشركاؤها “بإتمام سحب قواتها المتبقية من أفغانستان خلال 14 شهرا، وسيقومون بسحب جميع جنودهم من القواعد المتبقية” وفق الإعلان.

وأشاد ترامب، السبت، بتوقيع الاتفاق التاريخي مع طالبان، معربا عن أمل واشنطن أن يمهد لانتهاء أطول حروبها، مشيرا إلى أنه سيلتقي قادة طالبان “شخصيا في المستقبل غير البعيد”.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد أعلن، الاثنين، أنه منح الضوء الأخضر لكبير قادة القوات الأميركية في أفغانستان للبدء بسحب أولي للقوات من هناك.

وأشار إسبر إلى أنه ليس متأكدا مما إذا كان الانسحاب قد بدأ، لكنه قال إنه يتطلب أن يبدأ في غضون 10 أيام من التوقيع على اتفاق السلام مع طالبان، السبت.

وأوضح المسؤول الأميركي أيضا أن الجنرال سكوت ميلر، قائد القوات الأميركية في كابول، لديه صلاحية بدء سحب القوات إلى حد 8600 جندي من الإجمالي الحالي البالغ 13 ألفا.