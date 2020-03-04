الثلاثاء الكبير: بايدن يتقدم في 3 ولايات.. وساندر بمسقط رأسه

رجحت استطلاعات الرأي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الحزب التمهيدية في ولايات فيرجينيا، وكارولاينا الشمالية، وألاباما في وقت يتجه فيه منافسه بيرني ساندرز للفوز بولاية فيرمونت.

وأعطت شبكات تلفزيونية أميركية توقعات بفوز بايدن في ولاية فيرجينيا، وساندرز في ولاية فيرمونت مسقط رأسه، وذلك مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات الـ14 التي تشارك في يوم “الثلاثاء الكبير” لاختيار مرشح ديموقراطي للرئاسة.

وكان ساندرز يتوقع فوزا مريحا في ولايته فيرمونت التي تملك 16 مندوبا، لكن الوسطي بايدن أمل بأن يحافظ على زخمه في كل الولايات بدءا من فيرجينا بمندوبيها البالغ عددهم 99.

كما توقعت الاستطلاعات تحقيق بايدن وساندرز والمرشحة إليزابيث وارين نتائج متقاربة في الانتخابات التمهيدية بولاية ماساتشوستس.

وإجمالا هناك 1357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن إلى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في يوليو.

وستغلق مراكز الاقتراع في الولايات الـ12 الباقية تباعا حتى الساعة 11 مساء «04:00 بتوقيت غرينتش، الأربعاء».

وأعطت شبكات تلفزيونية أميركية توقعات بفوز بايدن في ولاية فيرجينيا، وساندرز في ولاية فيرمونت مسقط رأسه، وذلك مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات الـ14 التي تشارك في يوم “الثلاثاء الكبير” لاختيار مرشح ديموقراطي للرئاسة.

وكان ساندرز يتوقع فوزا مريحا في ولايته فيرمونت التي تملك 16 مندوبا، لكن الوسطي بايدن أمل بأن يحافظ على زخمه في كل الولايات بدءا من فيرجينا بمندوبيها البالغ عددهم 99.

كما توقعت الاستطلاعات تحقيق بايدن وساندرز والمرشحة إليزابيث وارين نتائج متقاربة في الانتخابات التمهيدية بولاية ماساتشوستس.

وإجمالا هناك 1357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن إلى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في يوليو.

وستغلق مراكز الاقتراع في الولايات الـ12 الباقية تباعا حتى الساعة 11 مساء «04:00 بتوقيت غرينتش، الأربعاء».